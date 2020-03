Haftanın Kitapları

Öyle kalmalı

Sinema ve Sosyoloji. “Ancak sinemanın olanaklarıyla anlatabileceğimizi düşündüğümüzde film yapmalıyız. Hikâye olarak yazdığımızda oluyorsa o zaman öyle kalmalı. (…) Bir filmin tutarlılığını dramaturjiden alıp onu çekene, yazana, kurana, yapana geri vermeliyiz. Yönetmen dramaturjinin kurallarına o kadar da hapis olmamalı. Kendini ona uydurmaya çalışmamalı. (Alfa Yayıncılık)



Aşk ve öfke içiçe

Selahattin Nehir'den Meddah ve Cellat. Tutkunun, hayal gücünün, aşkın ve öfkenin iç içe geçtiği bu kısa ama içeriği yoğun roman boyunca şu soruyla karşı karşıya buluyoruz kendimizi: Var olmak mı, görünür olmak mı? Gösteri toplumunun tutkulu bir üyesi olan Ejder kendi bilinçaltıyla “karşılaşacağı” bu “son” gösterisinden aklını kaybetmeden kurtulabilecek midir? Yeni iletişim teknolojileri sayesinde herkesin çeşitli yöntemlerle sahnede olduğu çağımızda, hayal ettiği sahneye bir türlü çıkamayan Ejder’in trajik öyküsü, Meddah ve Cellat… (Altın Kitaplar)



Kaybolursan ne yaparsın?

Defne Ongun Müminoğlu'ndan Burcu ve Berk ile Yabancılar. Burcu ve Berk iki kardeş. Onların Dost isimli bir de köpekleri var. Burcu, kardeşi Berk'e yol gösteren, zorlandığı zaman yardımcı olan bir abla. Bu kitapta Berk markette annesini kaybediyor. Ve çok akıllıca davranıp annesinin onu bulmasını sağlıyor. Sizler de kaybolursanız ne yapmanız gerektiğini, yabancı birisi yanınıza gelirse nasıl davranmanız gerektiğini Berk'in yaşadıklarından öğrenebilirsiniz. (Artemis Yayınları)



Hayat hikâyeleri

Tolga Aydoğan'dan Atatürk’ün İzindekiler. Bu kitapta; Neil Armstrong ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşü için yazılım geliştiren Türkün ve ilk uçak mühendisi babasının kim olduğunu, Atatürk’ün Avrupa’ya tahsile gönderdiği ilk Türk opera bestekârının nasıl dünyaca ünlü bir müzisyene dönüştüğünü, Atatürk sevdalısı bilim insanımızın kim olduğunu, Atatürk’le bağını, Atatürk’e destek olmak için telgrafla padişaha rest çekecek kadar cesur olan öğretmenin kim olduğunu, ilk Türk kâğıt mühendisimizi bulacak ve hayat hikâyelerini okuyacaksınız. (Bilgi Yayınevi)



Yolculuk çok önemliydi

Özgür Özgülgün'den Göbeklitepe’nin Sırrı. Urfa yolculuğu Süleyman'ı çok heyecanlandırıyordu. Bu okul gezisi için babasından zar zor izin almıştı. Meraklı ve araştırmacı ama arkadaşlarına uyum sağlamakta zorluk çeken Süleyman için Göbeklitepe'ye yolculuk çok önemliydi. Belki de bu gezide arkadaşlarıyla kaynaşma fırsatı bulacaktı. Ama işler hiç de umduğu gibi gitmedi… Süleyman en son rehberin, “Belki bir zaman makinemiz olsaydı ne olduğunu anlardık” dediğini duydu. Bir anda ayaklarının altındaki toprağın kaydığını hissetti. Sanki bir el onu aşağı doğru çekiyordu. (Büyülü Fener Yayınları)



Gerçeküstücülük, romantizm

Cemal Süreya'dan Sen Varsın Gecede. “Çağdaş dünyanın, insandaki yeni bir bilincin karşılığı olan” bu avangard şiir de, hayatını şiire adayan Süreya'nın kalemini, duyarlılığını beslemiştir. Gerçeküstücülük, sembolizm, romantizm ve kübizm gibi akımları yazarın özenli çevirileriyle bir araya getiren kitabında, şiirsel estetiğin ve ifadenin en büyük değişim geçirdiği yıllardan derlenmiş kişisel bir antoloji. (Can Yayınları)



Müzik notalarından sızan öykü

Gabriel Josipovici'den Barnes’taki Mezarlık. Eşinin ölümünden sonra Londra'dan Paris'e ve oradan da bir Galler kentine taşınan bir çevirmenin şehir değiştirdikçe dönüşüme uğrayan hayatına odaklanıyor. Üç farklı mekânın anlatıları yapboz parçaları gibi bir araya geliyor. Shakespeare ve Du Bellay'nin şiirleri ile Monteverdi'nin ünlü opera eseri Orfeo'nun izinde bir hafıza yolculuğu başlıyor böylece; dün ile bugün kavuşuyor. Kitap sayfalarından sokaklara, müzik notalarından mezarlıklara sızan bir öykü çıkıyor karşımıza. (Çınar Yayınları)



Sürprizlerle dolu bir gerilim

Jean-Christophe Grange'den Son Av. Kara orman'da son av başladı… Ardında hiçbir iz bırakmayan avcı kim? Komiser Niémans, yardımcısı Ivana Bogdović'le Alsace bölgesinde işlenen vahşi bir cinayeti çözmeye gider. Kendi karanlık geçmişlerini de yanlarında götüren iki polis, Kara Orman'da saklanan bir sırrın peşine düşerler. Kızıl Nehirler'in başkahramanı Niémans'ın dönüşünü müjdeleyen Son Av, kökeni Nazi Almanyası'na kadar giden sürprizlerle dolu bir gerilim… (Doğan Kitap)



Fantastik bir yolculuk

Esra İlter Demirbilek'ten Yeryüzü Takımı-Doğanın Uyanışı. Tan, Başak, Rüzgâr, Nehir… Yeryüzü Takımı'nı oluşturan bu dört arkadaş, doğanın ve çocukların koruyucusu Umay Ana ile birlikte dünyayı yok olmaktan kurtarmak için iklim krizine karşı büyük bir mücadele başlatıyor. Ancak karşılarına hiç ummadıkları engeller çıkıyor. Her Türlü Kötülük Danışmanlık ve Cin Fikir A. Ş.'nin sahibi Bay Başkötü ve yardımcıları Umur Samaz Hanım ile Fikri Sinsi Bey'e karşı Yeryüzü Takımı doğanın muhteşem gücünü kullanıyor. Bu korkusuz dört arkadaşın heyecan dolu macerasını bir solukta okurken siz de doğanın gücünü yüreğinizde hissedeceksiniz. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Her bir şey yenidir

Özdemir İnce'den Yaşar Kemal Türkiye'dir. Yaşar Kemal, edebiyat coğrafyasını genişletip zenginleştiren bir anlatıcıdır. Doğaya, insana, zamanın ruhuna dönük dile getirdiği her bir şey yenidir, özgündür. Özdemir İnce, böylesi bir anlatıcının gezindiği coğrafya, dil, kültür ve siyaset bağlamındaki dünyasına dair önemli tespitler yapıyor… O, bir anlatıcının hem bugündeki geçmişine, hem de geleceğe dönük birikimine nasıl bakmamız gerektiğini anlatıyor bize. Kitap, bir şairin, denemeci ve edebiyat düşünürünün bakışı yorumuyla Yaşar Kemal'e, onun anlatı ve düşünce evrenine nereden, nasıl bakmamız gerektiğine de bir çağrıdır aynı zamanda. (Eksik Parça Yayınları)



Başka planları vardı

Adam Christopher'den Karanlık Şehir. Hawkins'te 1984 Noel'iydi. Polis şefi Jim Hopper'ın tek dileği Eleven'la ilk Noel'inin sakin geçmesiydi, ancak Eleven'ın başka planları vardı. Hopper'ın itirazlarına rağmen bodrumdan, üstünde “New York” yazan bir kutu getirdi ve cevaplaması zor sorular sormaya başladı. Hopper onca sene önce Hawkins'ten neden ayrılmıştı? “Vietnam” ne demekti? Ayrıca neden hiçbir zaman New York hakkında konuşmuyordu? New York'ta 1977 yazıydı. Hopper, Vietnam Savaşı'ndan evine dönmüştü. Küçük kızı ve eşiyle beraber sivil hayatına devam etmek için New York Polis Teşkilatı'nda dedektifliğe başlamıştı. (Epsilon Yayınevi)



Şiir çıplak bırakır

Asuman Susam'dan Kemik İnadı-2016 Ruhi Su Şiir Ödülü. Şiir çıplak bırakır, Oksa nasıl duyulur dünyanın teni, Sarmaşıklara, kır bitkilerine dolanıyorum, Bu, size görünmeye yeter, Kuşlardan öğreniyorum konuşmayı yeniden, Sindirim en hassas yeri sistemin, Gaga, yutak, kursak ve taşlık, Çamurlu sözcükler kusuyorum sürekli, Siklon B, kansız ölüm, Ağaçlar yeşerirken ölmeye yürüyenler vardı, Alaca karanlıkla doluyordu dolmaz sandığım boşluk, Tekildir, kolektif hatırlamaz hafıza, Özne miyim nesnesi mi kimin, Sesimi bozuyor bu iç çatışma. (Everest Yayınları)



Gizemli bir arayış

Luigi Ballerini'den Doğaya Fısıldayan Çocuklar. Çiftlikte, kalabalıktan uzakta yaşayan Andrea, disleksik olduğunu öğrenmesi dışında, sıradan bir yaz geçireceğini sanır. Oysa tatil kiracıları Nico ve ailesinin çıkagelmesiyle günleri ummadığı kadar renklenir. İki arkadaş kırlarda koşuşturur, keşifler yaparlar. Bir gün Nico ona, çiçeklerle ilgili kimseye anlatmadığı bir sırrını açınca, gizemli bir arayışa girerler. Doğanın diliyle konuşmak ve mutluluk arasında gerçekten bir bağ var mıdır? (Günışığı Kitaplığı)



50 çocuğun ilhan veren öyküsü

G. L. Marvel'den Asi Delikanlılara Uykudan Önce Hikâyeler. Ressamlar, müzisyenler, dansçılar, sporcular, yazarlar, aşçılar, aktivistler, kaşifler, mucitler, bilim insanları… Pelerin ya da kılıca ihtiyaç duymadan süper kahraman haline gelen 50 çocuğun ilham verici öyküleri. (Karakarga Yayınları)



Manzaralar eşliğinde

Ahmet Rasim'den Falaka. Osmanlı'da çocukluk nasıl yaşanırdı? Eğitim hangi yollarla verilirdi? Ahmet Rasim, başta bunları ve daha fazlasını, anılarından doğan kitapta, 19. yüzyılın İstanbul manzaraları eşliğinde anlatıyor. Bugünden bakıldığında bir yanı trajik, bir yanı komik sayılabilecek bu tecrübeleri 1927'de, Falaka adı altında yayımladı. Falaka, o günden bu yana hayatımızda ve Ahmet Rasim'in, dahası edebiyatımızın en çok okunan kitapları arasında yer alıyor. (Kapı Yayınları)



Hastalıkla mücadele

Esin Sayar'dan Asla Gözlerine Bakma. Boğaziçi'nin asırlık yalılarından birinde köpeği ve hizmetçileriyle yaşayan Fatoş Hanım, ilerleyen yaşının getirdiği hastalıklarla mücadele etmektedir. Yeğeni Esra, halasından gelen bir telefonla yalıya gittiğinde, onu yatağında yarı uyur yarı uyanık tuhaf bir halde bulur. Sabah olduğunda ise aile avukatı tarafından yaşlı kadının öldüğü ilan edilir. Fatoş Hanım, vasiyetinde varislerinin parası önceden ödenmiş bir Güney Afrika tatiline gitmesini istemiştir. İstanbul'dan yola çıkan aile üyelerine; Fatoş Hanım'ın avukatı Sinan, tur rehberleri Neslişah ve Hamit, son anda gruba dahil olan balayına çıkmış yeni evli bir çift de eklenir. (Mona Kitap)



Nefes kesici bir hikâye

Stephen Witt'ten Bedava Müzik. Billboard dergisinin “Tüm zamanların en iyi 100 müzik kitabı”; Time, Forbes, The Washington Post ve The Financial Times gibi yayınların yılın en iyi kitapları arasında gösterdiği kitap tarihin en büyük korsanı, müzik piyasasının en etkili patronu, devrim yaratan bir keşif ve devasa bir yasadışı müzik sitesi üzerine nefes kesici bir hikâye. MP3’ü icat eden Alman ses mühendislerinden, on yıl içinde iki bin albüm sızdıran Kuzey Carolina’lı CD fabrikası işçisine, plak şirketi patronlarının uluslararası müzik piyasasına yön verdiği Manhattan gökdelenlerinden, internetin en kuytu köşelerine uzanan kitap, dijital müzik korsanlığının gizli tarihine ışık tutuyor. (Mundi Kitap)



Çözüm sunuyor

Hasan Arslan'dan Bedenle Konuşan Zihin-İçsel İyileşme Yöntemleri. Evet, zihniniz bedeninizle konuşuyor. Ve ne söylediği, sağlığı olduğu kadar hastalığı da getirebiliyor. Kitap, zihninizle nasıl iletişime geçebileceğinizi, onun söylediklerini nasıl kontrol edebileceğinizi anlatıyor. Böylece size, hayatınızı tamamen olumlu yönde değiştirecek bir çözüm sunuyor. Hangimiz kaybetmiyoruz ki? Peki, siz kontrolü tekrar kazanmaya, zihninizi bedeninizle konuşturmaya hazır mısınız? Bu kitapta, doğrudan kullanabileceğimiz yöntemler ve ulaşabileceğimiz ses kayıtları yardımıyla, zihnimizi yönetmeyi ve bütüncül sağlığa ulaşmayı öğreneceğiz. (Remzi Kitabevi)



Yıllarca hayalini kurmuştu

Uğur Önver'den Büyük Sır. Melis, bir dergide okuduğu ilanla hayatının değişeceğini tahmin edemezdi. Yıllardır hayalini kurmuştu o ilanın, rüyalarında görmüştü. Yeni açılacak bir TV kanalı için 20 yaşın altında genç sunucular arandığını bildiren o ilanı okuduktan sonra başka bir şey düşünemez oldu. Böylece okuldan pek çok arkadaşıyla birlikte o da başvurusunu yaptı ve elemelere çağrıldı. Seçilenler arasında o da vardı. O günden sonra Melis farklı bir dünyaya adım attı, ancak elbette hiçbir şey dıştan göründüğü kadar kolay değildi. (Sia Kitap)



Kazancın düzensizliği

Guy Standing'den Temel Gelir. Asgari ücretten farklı olarak temel gelir, toplumdaki tüm bireylere devlet tarafından düzenli olarak ödeme yapılması fikrine dayanıyor. Otomasyonun arttığı, iş güvencesinin yok olduğu, kazancın düzensizleştiği ve yapılan işten bağımsızlaştığı günümüz toplumunda temel gelir, tüm bireylerin sağlığı, refahı ve mutluluğu için son derece önemli sonuçlar barındırıyor. Bu kitap, temel gelir fikrinin ekonomi, yoksulluk, sosyal adalet, iş ve emek alanlarındaki etkisini araştırıyor, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda etik savlar sunuyor, karşısavları ele alıp çürütüyor ve dünyadaki pilot çalışmalardan neler öğrenebileceğimizi gösteriyor. Kitap, katılımcı, eşitlikçi, güvenli, adil, özgür, insan odaklı bir gelecek için çalışan ve kafa yoran herkes için. (Tellekt Yayınları)



Tarihe ayna tutacak

Horst Klengel'den Kral Hammurabi ve Babil Günlüğü. Elinizdeki bu kitabın amacı, Hammurabi ve ardıllarının krallığındaki Babilonya ve başkent Babil'in ekonomik, toplumsal koşulları hakkında bir fikir vermektir. Öncelikle Babilonya'nın tablet arşivlerden ele geçen kapsamlı çivi yazısı malzemelerden ve bu arada da Kral Hammurabi'nin kendi belgelerinden yararlanıldı. Başka kaynaklar özellikle Orta Fırat ve Mari'den çıkarılan yeni tablet mektuplar, Hammurabi'nin politikalarına ilişkin bazı yeni bilgiler vererek kralın kişiliğini de belirgin biçimde ortaya çıkarmıştır. Ancak Kral Hammurabi ve Babil Günlüğü eski Babil'in toplumsal yaşamını betimleme yolundaki asıl amacını etkilememiştir. Yazar bu çalışmasında, Babil kentinde devasa bir imparatorluğun ve hukuk sistemi geliştiren bir uygarlığın izlerini sürüyor. Son derece titizlikle hazırlanan bu eserin tarihe ayna tutarak yeni bir boyut kazandıracağını umuyoruz. (Totem Yayınları)



Şenlikli bir kitap

Mustafa Kemal Yılmaz'dan Primatlar Banyo Sırasında. En önde Babun, elinde terlik, havlu, bir de sabun; birer metre arayla Dril, Mandril, Goril, Cüce İpek Maymun, Beyaz Yüzlü Saki ve hatta Mangabey. Derken kirden kapkara göbeği ile Japon Şebeği ve pek tabii ki diğerleri… Hava da güneşli mi güneşli! Primatlar banyo yapmak için sıraya giriyor ve şenlik başlıyor… İnsan ırkı olarak nasıl da “egzotik” bir cümbüşün parçası olduğumuzu gözler önüne seren bu şenlikli kitap, doğadaki canlıların çeşitliliğine değiniyor, yeryüzünü paylaşmanın önemine vurgu yapıyor. (Uçanbalık Yayıncılık)



Güçlü görsel şölen

Chris van Allsburg'tan Jumanji. Peter ve Judy, bir ağacın altında Jumanji'yi bulduklarında onun sıradan bir oyun olduğunu düşünmüşlerdi. Ancak bu normal masa oyununun canlanacağını ve kendilerini rüyalarında bile göremeyecekleri kadar olağanüstü ve tuhaf maceraların tam ortasında bulacaklarını bilmiyorlardı. “Olağanüstü derecede gerçekçi çizimlerle inanılmaz bir bütünlük sergileyen, ince bir zekâyla yazılmış sade ve muhteşem bir hikâye.” – John Gardner, New York Times Book Review “Okudukça sizi içine çeken güçlü bir görsel şölene tanık oluyoruz.” – Booklist. (Uçan Fil Yayınevi)



Uykusuz bırakacak hikâyeler

Ian McEwan'dan Yabancı Kucak. Colin ile Mary, tatile çıkmış, tutkulu bir çift. Gece vakti yemek yiyebilecekleri bir yer ararken isimsiz şehrin labirent gibi sokaklarında kayboluyorlar. Ansızın karşılarına çıkan, Robert isimli yabancı her şeyi değiştirecek. Robert'in onları götürecek barı ve anlatacak hikâyeleri var. Anlattıkça uzayacak, uzadıkça onları uykusuz bırakacak hikâyeler. Onları takıntının ve vahşetin ortasına savuracak, karanlık hikâyeler… Çağdaş İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden, Man Booker Ödüllü Ian McEwan Yabancı Kucak romanında, ilişkileri ve duyguları öyle etkileyici anlatıyor ki okur gerilimin ve vahşetin boyutu ne olursa olsun bir türlü hikâyenin peşini bırakamıyor. (Yapı Kredi Yayınları)



Niyeti ne olabilir?

Göktuğ Canbaba'dan Ay’daki Gizemli Kereviz Yemeği. Uzay gizemlerle dolu bir yer… Ay Zıpzıpları merak ve heyecan içinde! Çünkü evlerini ziyarete gelen astronot Dünya'ya geri dönerken arkasında gizemli bir şey unuttu: Peki neyin nesi bu? Ne işi var burada? Niyeti ne olabilir? Yoksa… Yazardan okurlarına zıpır kahkahalar attıracak gezegenler arası bir öykü! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



İnsanın evrimini açıklıyor

Charles Darwin'den Solucanlar. Yazar,1859'da yayımladığı Türlerin Kökeni kitabıyla dünyamızın bilim ve kültür tarihini sonsuza kadar değiştirmişti. Ancak bu kitabında henüz çözemediği bazı problemler kalmıştı. İnsanın evrimini ayrıntılarıyla açıklamaktan, biraz da gelecek tepkilerden çekinerek geri durmuştu.12 yıl konu üzerine yoğun bir şekilde çalıştıktan sonra, ilk basımını 1871 yılında gerçekleştirdiği İnsanın Türeyişi ve Cinsel Seçilim kitabıyla bu açığı kapattı. Ölümünden kısa bir süre önce 1881 yılımda yayımladığı son bilimsel kitabıdır. (Alfa Yayıncılık)