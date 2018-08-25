Hakan Altun: “Telefonun başında çaresiz bekleyen bir ben değilmişim”

Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Altun, Kurban Bayramı'nda Bodrum'da sahne aldı. Altun, konser öncesinde "Kendi sözümü yazmasaydım, kendi müziğimi yapmasaydım, mümkün değil bu işi yapmazdım. Bir de bir şey var telefonun başında bir tek ben çaresiz beklemiyormuşum" dedi.

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Konser öncesi açıklama yapan Altun, “Öncelikle İslam aleminin ve Türk halkının Kurban Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum. Hayatım tertemiz ne bayramda ne de yılbaşında tatil yapmadım. Kendi işimiz gereği olmamız gerekiyor” dedi. Gazetecilerin “İçeride muhteşem bir kalabalık var. Hakan Altun neden bu kadar tercih ediliyor?” sorusunu cevaplayan Altun, “Yaşlılık günlerime denk geldi, gençliğimizde çok tercih edilmiyordum. Yirmi sene oldu, yaş aldıkça kıymete bindik. Çok mutluyum diye insanlarla hep bir ağızdan şarkıları beraber oluyoruz. Kendi sözümü yazmasaydım, kendi müziğimi yapmasaydım, mümkün değil bu işi yapmazdım. Bir de bir şey var telefonun başında bir tek ben çaresiz beklemiyormuşum” diye konuştu.

Altun'u dinlemeye gelen ünlü isimler arasında Özlem Yıldız, Ozan Şer, Candan Topdemir ve Mustafa Arıcı da vardı.

41’İNCİ YAŞINI KUTLADI

Öte yandan yeni yaşını Altun'un konserinde yakın dostlarıyla birlikte kutlayan Özlem Yıldız, kendisi için hazırlanan sürpriz pastadaki mumları üfledi. Altun'un da sahneden doğum günü şarkısı hediye ettiği Yıldız, 41 yaşına bastığını açıkladı.