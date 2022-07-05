İngiltere’de çevre aktivistleri kendini tabloya yapıştırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da çevre aktivistleri Leonardo da Vinci'nin en ikonik eserlerinden "İsa'nın son yemeği" isimli eserinin bir kopyasına kendilerini yapıştırdı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de çevre aktivistleri çok ses getiren bir eyleme imza attı… Just Stop Oil isimli çevre örgütünden aktivistyler kendilerini Londra’daki Royal Academy of Arts’taki bir eserin önüne yapıştırdı.



Dünyaca ünlü sanatçı ve bilim insanı Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri “İsa’nın son yemeği”nin 16’ncı yüzyıldan kalma dev boyutlu bir kopyasının önüne gelen göstericiler eserin çerçevesine kendilerini yapıştırdı.

Önceki gün de Royal Academy’de Constable’ın ikonik The Hay Wain’in önünde eylem yapmış ve esere zarar vermişlerdi.

“İsa’nın son yemeği”nin önünde eylem yapan göstericiler arasında Jessica Agar, Tristan Strange ve Lucy Porter yer aldı. Eylemciler eserin altındaki duvara, “Yeni petrol yok” sloganını da yazdı. 6 metrelik eserde, İsa’nın havarileri ve ona ihanet eden bir müridi resmediliyor.

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