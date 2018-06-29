İranlı sanatçılar İstanbul’da

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Nişantaşı Galeri İdil'de ‘Bana Umut Ver’ adı altında açılan sergiyi sanatseverler ziyaret etmeye başladı. Nidra Art Group'tan Yeganeh Soltani ve Mohsen Mohammadzadeh küratörlüğü ile düzenlenen sergi, İran'ın çeşitli kentlerinde yaşayan ve branşlarında ünlü olduklarını belirten sanatçıların eserlerinden oluştu. Karma sergi ile Türk sanatseverlerinin karşısına çıkan İranlı sanatçılar, “İstanbul bir dünya kenti. Kültürün, sanatın ve tarihin iç içe geçtiği harikulade bir şehir. Bu nedenle eserlerimizi İstanbul'da sergileme şansı bulduğumuz için kendimizi mutlu hissediyoruz” dediler.

3 Temmuz Salı gününe kadar açık kalacak olan sergide eserleri bulunan sanatçılar şöyle:

Aida Khalighi, Alireza Nasehi, Anoushe Aram Zolfaghari, Ashkan Zoghi, Ava Salehi, Avideh Salmanpour, Azita Semnak, Bahark Poorrahimi, Behrad Ghafoori Sanati, Dorsa Fayazi, Ebrahim Vafaei, Elham Hamedian, Farnaz Safa, Farzaneh Raisosadati, Fatemeh Alatavakoli, Gita Meh, Hamid Sadeghpour, Hoora Pishghadam, Hossein Abdi, Khatereh Taghipour, Mahin Tiani Khiabani, Mahyar Bahram Asl, Malihe Ghafoorian, Maryam (Bahar) Izadi Dastenaee, Maryam Moeini, Maryam Shariati, Maryam Sherafati,Masoomeh Bakhtiyari, Masoumeh Khodayari, Mehrnaz Sheikhzadeh Khezri, Mehrshad Rezazadeh, Mohamad Said Hoddjati, Mohammad Reza Ghanimat, Mohammadhossein Ashrafi Zanjani, Mohsen Mohammadzadeh ,Molouk Abdollahi Pirbazari, Narges Aghahosseini, Nazanin Avaani, Nazi Ramezannejad, Raana Javdan, Raziyeh Hosseinpour Esfahani, Reza Razghandi, Roya Mirsistani, Roya Zolfaghari, Sadegh Nasrollahi, Saghar Sarbazi, Samin Hajizadeh, Samira Peyman,Samira Shamshiri, Shadi Banisadr, Shaghayegh Daneshnia, Shaghayegh Davachian, Shaghayegh Oliazadeh, Shahla Khosroanjam, Ciamak Kad Khodayee, Shahnaz Ghavidel, Shahrzad Farazi, Shirin Aghdaie, Shirin Mahboub, Shirin Moayya, Shirin Mohammad Shahi, Shiva Ajami, Somayyeh Moradi, Yeganeh Soltanı, Venous Arastounejad, Zahra Hajrasuliha, Zahra Mosavi Emady.