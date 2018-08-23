Kadıköy’de yeni nesil bir tiyatro pasajı

Sanatsal faaliyetlerin hiçbir zaman bitmediği Kadıköy'de daha önce örneği görülmemiş bir sanat merkezi açıldı. "Tiyatro Pasajı" olarak tanımlanabilecek alanda tiyatro adına birçok disiplin bir araya geldi. Pasajdaki atölyeler profesyonellere de açık, tiyatroyla ilgilenmek için bugüne kadar fırsat bulamayanlara da...

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Moda’daki Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nın karşısındaki Papatya Pasajı’nın alt katında açılan merkezde tiyatro namına neredeyse tüm disiplinler buluştu. “Yeni nesil tiyatrocular pasajı” olarak tanımlanabilecek merkezde 5 atölye bulunuyor: Primatölye / Havuz Dibi, VY Atölye, Atlas Tiyatro Araştırmaları, Pat Atölye… Alper Baytekin, Mert Şişmanlar ve Tuvana Gülcan tarafından tasarlanan Havuz Dibi Stüdyo, sahne olarak kullanılabiliyor. Ayrıca çeşitli atölye ve seminerlere de ev sahipliği yapacak. Alper Baytekin tarafından kurulan Primatölye‘de ise sadece çocuklara hizmet verecek. Volkan Yosunlu tarafından kurulan VY Atölye‘de ise oyunculuk derslerinin yanı sıra, ses ve beden kontrolü ile nefes atölyesi olacak. Atlas Tiyatro Araştırmaları‘nda isetiyatro çeviri-araştırma-uyarlama odaklı çalışmalar gerçekleştirilecek. Pantomim sanatçısı Esin Aslan tarafından kurulan Pat Atölye‘de de başta Pantomim olmak üzere canlı heykel, kanguru bacak, tahta bacak, akrobasi gibi sokak ve sirk sanatları adına eğitim verilecek. Yazaane ise Alper Baytekin ve Mert Şişmanlar'ın proje geliştirme alanı olarak tasarlandı. Bu alanda senaryo ve oyun yazımı üzerine odaklanılacak.

“ÜRETİM İSTEĞİ UYANDIRDI”

Bu yeni mekanın mimarlarından Esin Aslan, sadece oyunculara değil, tiyatro ile ilgilenen herkese kapılarının açık olduğunu belirtiyor. “Buraya pastahane çalışanı da gelebilir, profesyonel oyuncular da” diyen Aslan, pasajın 25 yıldır kullanılmayan bir alan olduğunu ifade ederek, “Biz burayı yoğun bir çalışmayla bu hale getirdik. İnsanlarda üretim isteği uyandırdı burası. Başka sanatçı dostlarımız geldi. Onlar da burayla birlikte bir şeyler yapmak istedi. Diğer arkadaşlarımızla Kadıköy Tiyatrocular Platformu’nda da bir aradaydık. Sanat politikası adına bir şeyler üretmeye çalışıyorduk zaten. O birliktelik burayı ayaklandırmış oldu” açıklamasını yapıyor.

“SANATÇILARIN BULUŞMA NOKTASI OLDU”

Volkan Yosunlu ise alanda her atölye için imkan olduğunu dile getirerek, “Buraya etkinliğe üç tip insan geliyor. Birincisi profesyoneller, ikincisi bu işlerle alakası olmayan, ancak kişisel gelişimi için tiyatroyla ilgilenmek isteyenler, üçüncüsü ise bu işte kendisini geliştirip, tiyatrocu olmayı isteyen ve bu işten para kazanmak isteyenler. Burada bireysel dersler verildiği için, ders almak isteyenlerin saat durumuna göre ayarlama yapıyoruz. Gecenin köründe de çıktığımız oluyor, sabahın köründe de. Burası yeni nesil ofislerin sanat versiyonu. Herkes kendince bir isim koydu buraya: Tiyatrocular pasajı, sanat pasajı gibi… Buraya yeni nesil bir sanat buluşması diyebiliriz. Buna benzer, farklı disiplinlerin bir arada olduğu hiçbir yer yok. Şimdi başkaları da pasaj aramaya başladı. Dönüştüremediğin yer senin için avantajlı bir yer olmuyor. Sanatçının işi de dönüştürmek zaten. Biz de burayı sanatla buluşturduk. Birkaç arkadaşımız da, burası gibi başka pasajlar aramaya niyetlendi. Sanatçıların da bir buluşma noktası oldu. Burası Tiyatrocular Pasajı olarak bilinmeye başlandı. Heykeltraşlar Pasajı da olsun… Mahallelinin sanata ulaşabildiği yerde sanat yaşıyor. Mahalleli yaşadığı yerde sanatla buluşursa, bu ülkeyle ilgili daha güzel şeyler hayal edebileceğiz” diyor.

“BİR TANE ANAHTAR VAR VE HERKES HER ŞEYİ PAYLAŞIYOR”

Şu anda 5 farklı dükkanın bulunduğu alanda, başka dükkanların da açılacağını söyleyen Alper Baytekin, bu tarz kolektif girişimlere yabancı olmadıklarını vurguluyor. “Oyunumuz var, ama prova alanımız yok” diyen tiyatrocuların bu alan geldiklerini ifade eden Baytekin, “Hedefimiz burada ortak nefes alabileceğimiz ve hep beraber bir şey yapabileceğimiz alan oluşturmaktı. Onun birkaç adımını attık. Burada bir tane anahtar var ve herkes her şeyi birbiriyle paylaşıyor. Eğer atölyeler tahmin edilenden fazla kişiye ulaşıyorsa, diğer alanlar da kullanılıyor. Bizi canlı tutan şeylerden bir tanesi de birlikte çalışıyor olmak. Kısa süre önce açılsa da, çalışmalar hızla artıyor. Geri dönüşler olduğunda insan daha mutlu oluyor” sözlerini sarf ediyor.