Kızılötesi tarama ile Munch’ün metodunu çözdüler

"Çığlık" isimli eseriyle tanınan Norveçli ressam Edvard Munch'ün Madonna isimli eserini kızılötesi ile inceleyen uzmanlar bazı eskizler buldu.

Sozcu.com.tr

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Sanat dünyasının en ikonik eserlerinden “Çığlık”a imza atan Edvard Munch’ün Madonna isimli tablosunu kızılötesi ışıkla inceleyen uzmanlar, tabloda eskizler buldu. Yetkililer Munch’ün tabloyu kusursuz halde çizmeden önce zorlandığını ve farklı şekillerde çizim yaptığını tespit etti.

Üzeri çıplak bir şekilde bir eli başının arkasında diğeri de sırtının arkasında resmedilen kadını çizen Munch’ün kadını çizerken zorlandığı çizimlerde görülüyor.

Norveç Ulusal Müzesi’nde bu çizim sergilenirken, müzenin küratörü Vibeke Waallann Hansen, “Bu gerçekten çok heyecan verici. Munch’ün nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Alt katmanlardaki çizimler, ilk denemelerinde Munch’ün o zaman portrelerde çizilenlerdeki gibi daha geleneksel bir duruş tercih ettiğini fakat daha sonra daha yenilikçi bir çizimle eseri tamamladığını görüyoruz” dedi.

Tablo basit gibi gözükse de yakından bakınca bazı çizgi ve eskizlerin görülebildiği kaydedilirken, kızılötesi ışık ile bunun daha da belirgin hale geldiği kaydedildi. Hansen, “Munch’ün tabloları genelde basit oluyor. Çığlık, endişe ile ilgili Madonna da kadın, aşk ve erotizm ile ilgili. Fakat bu tabloya daha çok baktıkça daha çok şey hissedersin. Bu tablo diğer Munch tablolarıyla birlikte 1909’da müzeye hediye edildi ve bir ikon oldu. Arka planı dolayısıyla zamansız bir tablo. Bunun 1890’da mı yoksa 1990’da mı yapıldığını söyleyemezsin” ifadesini kullandı.

İlk Madonna bakım işlemlerinden sonra gelecek yıl Haziran ayında Oslo’da açılacak Norveç Ulusal Müzesi’nin yeni binasında sergilenecek. Kuzey ülkelerindeki en büyük sanat müzesi haline gelecek bu müzede Munch’ün Çığlık tablosunun orijinali de dahil olmak çok sayıda ikonik eser yer alacak.

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