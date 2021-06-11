NFT satışında yeni rekor: Covid Alien 11.8 milyon dolara satıldı

Lüks müzayede evi Sotheby’s, CryptoPunk serisinden bir karakteri 11,8 milyon dolara satıldığını ve bunun, tek bir CryptoPunk’ın satışı için yeni bir rekor olduğunu söyledi.

Covid Alien olarak adlandırılan token, DraftKings’in en büyük hissedarı Shalom Meckenzie tarafından satın alındı.

CryptoPunk #7523, Larva Labs’ın kurucuları Matt Hall ve John Watkinson tarafından 2017 yılında dokuz uzaylı CryptoPunk’tan biri olarak yapıldı. Koleksiyondaki diğer karakterler 24 maymun, 88 zombi, 3.840 kadın ve 6.039 erkekten oluşuyor.

CryptoPunk 7523, satıştan önce Sillytuna takma adıyla bilinen bir NFT koleksiyoncusuna aitti.

Sotheby’s’e göre 7 haneli satış, tek bir CryptoPunk için yeni bir dünya müzayede rekoru kırdı. Satışın ardından müzayede evi, haziran ayının sonunda beş son derece nadir CryptoPunks daha sunacağını duyurdu.

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