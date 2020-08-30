Nükhet Duru ve Nebahat Çehre, Menajerimi Ara’da bir arada

Nükhet Duru ve Nebahat Çehre, Menajerimi Ara’da bir arada

İki efsane isim Nükhet Duru ve Nebahat Çehre, Ay Yapım imzalı Star TV’nin yeni dizisi ‘Menajerimi Ara’da bir araya geldi.

Sanat dünyasının iki dev ismi Nükhet Duru ve Nebahat Çehre, ‘Menajerimi Ara'da bir araya geliyor. Çekimlerine üç hafta kala başrolünde olacağı projeyi reddeden Nebahat Çehre, dizide menajeri Feris'i (Canan Ergüder) çok zor bir durumda bırakırken; aynı projeye Nükhet Duru'nun önerilmesi ikili arasında geçmişte kalan defterleri açacak.

Yıllardır görüşmeyen, birbirine rakip iki oyuncuyu canlandıran Duru ve Çehre'nin karşı karşıya geldiği anlar nefesleri kesecek. Düet yapacakları dakikalar ise uzun süre hafızalardan silinmeyecek.