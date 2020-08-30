Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nükhet Duru ve Nebahat Çehre, Menajerimi Ara’da bir arada
Nükhet Duru ve Nebahat Çehre, Menajerimi Ara’da bir arada
İki efsane isim Nükhet Duru ve Nebahat Çehre, Ay Yapım imzalı Star TV’nin yeni dizisi ‘Menajerimi Ara’da bir araya geldi.
Kültür Sanat 30 Ağustos 2020 - 15:07

Sanat dünyasının iki dev ismi Nükhet Duru ve Nebahat Çehre, ‘Menajerimi Ara'da bir araya geliyor. Çekimlerine üç hafta kala başrolünde olacağı projeyi reddeden Nebahat Çehre, dizide menajeri Feris'i (Canan Ergüder) çok zor bir durumda bırakırken; aynı projeye Nükhet Duru'nun önerilmesi ikili arasında geçmişte kalan defterleri açacak.

Nebahat Çehre

Yıllardır görüşmeyen, birbirine rakip iki oyuncuyu canlandıran Duru ve Çehre'nin karşı karşıya geldiği anlar nefesleri kesecek. Düet yapacakları dakikalar ise uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

Nükhet Duru

Etiketler