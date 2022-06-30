Ricky Martin’e eski menajerinden milyon dolarlık dava: “Kariyerini kurtardım”

Ricky Martin, eski menajerinin açtığı 3 milyon dolarlık dava ile gündemde. Martin'in eski menajeri Rebecca Drucker, ünlü şarkıcının kariyerini kurtardığını iddia ediyor ve beraber çalıştıkları dönemde alamadığı parası için dava açıyor.

Sozcu.com.tr

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Ünlü şarkıcı Ricky Martin, eski menajeri Rebecca Drucker tarafından 3 milyon dolardan fazla ödenmemiş ücret için dava ediliyor.

Drucker, Porto Rikolu şarkıcıyla 2014-2018 ve 2020-2022 olmak üzere iki ayrı dönemde çalıştı. Drucker’a göre bunun nedeni ise Martin’in kişisel ve profesyonel hayatının sürekli kargaşa içinde olması.

L.A. Merkez Bölge Mahkemesi’ne yapılan şikayette, Drucker’ın Martin’e sözleşmeleri kaydetme, turne ve sponsorluk anlaşmaları ve diğer profesyonel çalışmalar konusunda danışmanlık yaptığı iddia ediliyor. 15 sayfalık şikayette, “Rebecca yanındayken, Martin milyonlarca dolar kazandı ve bu nedenle Rebecca’ya önemli komisyonlar borçlu” deniliyor.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA EDİYOR

Belgede ayrıca Eylül 2020’de meydana geldiği iddia edilen ve Drucker’ın, Martin’in kariyerini sonlandırabilecek bir iddia ile tehdit edildiği olaya atıfta bulunuluyor. Ve Drucker’ın danışmanlığında Martin’in bu süreci hasar almadan başarıyla atlattığı belirtiliyor.

Drucker, Martin’in kendisini düzenli olarak manipüle ettiğini ve yalan söylediğini bu yüzden de bu yılın nisan ayında istifa ettiğini iddia ediyor. Ayrıca şarkıcının, bir ifşa etmeme anlaşmasıyla onu sessiz kalması için tehdit ettiğini de söylüyor.

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