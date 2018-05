Sanat, hayatı yaşanır kılmak için en güzel hediye

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

– Dans kariyeriniz nasıl başladı?

Dansı seçmemde sanatçı bir ailede olmamın yanı sıra annemin de çok büyük etkisi var. Annemin dans okulu vardı ve çocukluğum orada geçti. Doğal olarak müzik ve dans ruhuma işledi.

– Dedeniz Münir Nurettin Selçuk ve Timur Selçuk'un dans kariyerinizdeki etkisini nasıl anlatırsınız?

Dört yaşında bale hayatım başladı. Ardından konservatuvar yılları geldi ve hayatım Londra'da devam etti. Benim için bu eğitim döneminde Yıldız Alpar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Londra'da okuduğum Rambert Bale ve Modern Dans Okulu çok önemliydi.

– Babanızla ve dedenizle ilgili bize anlatacağınız bir anınız var mı?

Dedeme yetişemedim, 1981'de vefat etti. Ancak bu mesleği seçmemde babamın her zaman desteğini hissettim. Halen de devam ediyor desteği. Babamla yaşadığımız her konser unutulmaz anılar arasında yer alır benim hayatımda, o her ‘Beyaz Güvercin' şarkısını okuduğunda şükrederim dans ederken… Benim için onun konserlerinde dans etmek en büyük anı.

Müziklerle bedenlerimizi konuşturduk

– ‘Bizim Hikayemiz' nasıl bir gösteri?

Mercan Selçuk Dans Topluluğu'nun (MSDT) projesi ‘Bizim Hikayemiz' çocuk ve yetişkin dansçılardan oluşuyor. Dans sanatçısı olma yolundaki insanların çocukluktan olgunluğa geçişlerini, hayatındaki ilişkilerini, olaylarını, duygu durumlarını bale ve modern dans sanatının eşsiz görselliği ile anlatıyor. Gönlümüzü, sanatımızı, sevdiğimiz müziklerle, bedenlerimizi konuşturduk. Kapalı gişe oynadık, çok mutluyuz.

– Dans gösterisinde dans sanatçısının hayatındaki değişimleri sergiliyorsunuz. Bu değişimler ve gelişimler sizin için nasıldı?

Balerin olmak fiziksel ve ruhsal olarak çok zorlu bir yol. Bu yolda yürürken benim de hayatımda inişler, çıkışlar, vazgeçişler, yeniden başlangıçlar oldu. En zoru da özgüveni sağlam tutmak ve kendini sevmek. Çünkü hayatınız ayna karşısında kusur bulmak ile geçiyor.

Sahnemizde sema da var bale de…

– Sloganınız ‘Sana, hayatı yaşanır kılmak için en güzel hediye'…

Evet, sloganımız ‘Sanat, hayatı yaşanır kılmak için en güzel hediye' ve gerçekten buna gönülden inanıyoruz. Sanatın birleştirici gücü bizi çok etkiliyor ve biz koreografilerimizi kendi hikayelerimizle, kendi kültürümüzdeki müziklerle birleştirdik. Bale ve modern dans batı sanatı ancak, bizim sahnemizde hem batı bestecilerinin eserleri hem de Türk bestecilerinin eserleri var. Sahnemizde sema performansı var, klasik bale de, modern dans da var. Kanun da ney de piyano da keman da var.

– Dansla ilgili en büyük hayaliniz nedir?

Bizim sahnemiz bir olmanın, sanatla aydınlanmanın ve bu ülkenin tüm güzelliklerinin sahiplenildiği bir sahne olacak. Buna yürekten inanıyoruz.