Şile’de yüzlerce yıllık kiremit mezarlar bulundu

İstanbul Şile'de Ağva'ya iki kilometre mesafedeki köyde çok sayıda kiremit mezar bulundu. Bizans dönemine ait olduğu düşünülen yüzlerce yıllık tarihi bulgular için koruma ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

Mert ÖZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul’un Şile ilçesinin doğusunda Büyükbucaklı köyü sınırları içindeki taş ocağının hemen yakınında yüzlerce yıllık kiremit mezarlar ortaya çıktı. Çok sayıda kiremit mezarın içinde iskeletler bulundu. Bizans dönemine ait olduğu düşünülen kiremit mezarların incelenmesi ve korunması için çalışmalar başlatıldı.

“HALK TİPİ MEZARLAR

SÖZCÜ’ye konuşan Şile Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Nabi Evren, “Roma veya Bizans dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Daha ziyade alt tabaka insanların gömüldüğü mezarlar olarak görülüyor. Bunlar halk tipi mezar. Yağışlar, heyelanlar, kaymalar bunları gün yüzüne çıkardı” ifadelerini kullandı.

“Bu coğrafyada bunlara ilk defa rastlanıyor” diyen Evren, “Bu kiremit mezarların Türkiye’de bulunduğu birkaç nokta daha var ancak bu coğrafyada ilk defa bulundu” tespitini paylaştı.

“ÖNEMLİ BİR TURİZM NOKTASI OLABİLİR”

Tarihi eserlerin incelenmesi ve korunması için yetkili mercilere bildiride bulunduklarını aktaran Evren, “Burası Ağva’ya iki kilometrelik bir mesafede. Ağva popüler bir turizm yöremiz. Bu yöre için önemli bir turizm noktası olabilecek, tarihimize ışık tutacak çok önemli bir bulgu olarak görüyoruz” dedi.

“DEFİNECİLERİN HEDEFİNDE”

Tarihi bulguların definecilerin hedefinde olduğunu da anlatan Evren, “Defineciler peşini bırakmıyor. Ancak bunlar alt tabaka insanların gömüldüğü mezarlar olması sebebiyle içinde değerli bir şeyler yok. Ama bizim tarihimize ışık tutması açısından çok önemli” diye konuştu.