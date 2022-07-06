Tom Hanks “Oyuncak Hikayesi” ile ilgili hoşlanmadığı detayı paylaştı

Son filmi "Elvis"in tanıtımlarında olan ünlü aktör Tom Hanks, "Oyuncak Hikayesi"nde hoşuna gitmeyen olayı yorumladı.

Sozcu.com.tr

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65 yaşındaki Hollywood yıldızı Tom Hanks, “Oyuncak Hikayesi” filmlerinde seslendirme arkadaşı olduğu Tim Allen’la gişede kapışmak istediğini ama bunun mümkün olamadığını söyledi.

CNN’in haberine göre, iki Oscar ödüllü ABD’li aktör, “Oyuncak Hikayesi”nin yan hikayesi olan “Lightyear”ın da gösterime girecek olması sebebiyle heyecan duyduğunu belirtti.

69 yaşındaki oyuncu Tim Allen, “Oyuncak Hikayesi” serisinde Buzz Lightyear karakterini seslendiriyordu. Woody karakterinin seslendirmesi de Hanks’e aitti.

Ancak yapımcı Pixar, “Lightyear” için, Allen yerine ana karakterin sesi olarak Chris Evans ile çalışmaya karar verdi.



Allen kısa süre önce, film için işe alınmadığı konusundaki tartışmalardan uzak durmaya çalıştığını söyledi. Hanks de “Aslında gişede Tim Allen ile karşılaşmak isterdim ve sonra seslendirmeyi Tim’in yapmasına izin vermediler. Bunu anlamıyorum” diyerek şaşkınlığını belirtti.

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