Ünlü oyuncu Michael J. Fox’a fahri Oscar ödülü

"Geleceğe Dönüş" film serisiyle tanınan ünlü aktör Michael J. Fox, sinemaya katkılarından ve Parkinson hastalığının tedavisine yardımcı olma çabalarından dolayı fahri olarak bir Oscar ödülü alacak.

Sozcu.com.tr

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Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 61 yaşındaki aktör Michael J. Fox’un, bu yıl, söz yazarı Diane Warren ve yönetmenler Euzhan Palcy ve Peter Weir ile birlikte fahri Oscar alacağını duyurdu.



1991 yılında Parkinson hastalığına yakalanan ve 2000 yılında Michael J. Fox Parkinson Araştırmaları Vakfı’nı kuran Fox, Akademi’nin Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü’nü alacak.

CNN’in haberine göre, Akademi Başkanı David Rubin yaptığı açıklamada, “Fox’un sınırsız iyimserliğinin yanı sıra Parkinson hastalığı üzerine yorulmak bilmeyen araştırmaları, bir kişinin milyonlarca insanın geleceğini değiştirmedeki etkisinin bir örneğidir” dedi.

Fox, kariyeri boyunca, beş Emmy Ödülü, dört Altın Küre, bir Grammy ve iki Screen Actors Guild Ödülü kazandı, ancak hiçbir zaman Oscar’a aday gösterilmedi.

Ödüller, 19 Kasım’da Los Angeles’taki Academy’s Governors Awards’ta sahiplerine verilecek.

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