Yaşam Kulübesi filmine bir ödül de Fransa’dan

Muğla’nın Milas ilçesinde Türkçe öğretmenliği yapan ve çektiği ilk filmde 4 uluslararası ödül alan Erdal Kara’nın Yaşam Kulübesi isimli filmine bir ödülde Fransa’dan geldi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir ortaokulda Türkçe öğretmenliği yapan ve yöresel sanatçılarla çektiği ilk filmi Yaşam Kulübesi ile Uluslararası Nicomedia Film Festivalinde “En İyi İlham Verici Film”, Smynra Uluslararası Film Festivali'nde “En İyi Sosyal İçerikli Film”, “En İyi Çocuk Oyuncu Mansiyon Ödülü” ve Londra Uluslararası Film Festivali'nde de “Şeref Ödülü” ile toplamda uluslararası alanda 4 ödül kazanan Erdal Kara'ya bir ödülde Fransa'dan geldi.

FESTİVALİN EN İYİ KISA FİLMİ SEÇİLDİ

Milas Belediyesi'nin hazırladığı ve desteklediği Engelsiz Edebiyat Projesi kapsamında hazırlanan Yaşam Kulübesi (Life Hut) adlı film 5. ödülünü Uluslararası Auber (Fransa) Film Festivali'nden aldı. ‘Yaşam Kulübesi' aylık bazda yapılan festivalin “EN İYİ KISA FİLMİ” seçilerek, 5 Nisan 2022 tarihinde Fransa'da yapılacak olan Uluslararası Festivale katılacağı ve yayınlanacağı belirtildi.

ÖDÜLLER YENİ PROJELER İÇİN MORAL VE GÜÇ VERDİ

Kara yaptığı açıklamada “Sekiz ayda çektiğimiz ilk filmimizin uluslar arası alanda 5. Ödülünü alması bizlere bundan sonraki projelerimiz açısından güç ve moral verdi. Milas Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen projemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müracaat ettiğimiz ve filmimizin değerlendirmeye alındığı başka festivallerde vardı, ancak sonuçlar açıklanmadı, oralardan da güzel haberler alacağımıza inanıyoruz, yeni projelerin hazırlığına başladık” dedi.