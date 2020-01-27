Yazar Paulo Coelho, Kobe Bryant ile yazmayı planladığı kitabı iptal kararı aldı: ‘Bu kitap sebebini kaybetti’

Helikopter kazasında yaşamını yitiren efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın ardından yazar Paulo Coelho, ünlü NBA efsanesiyle birlikte bir kitap için işbirliği yapmayı planladıklarını açıkladı. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Coelho, geçen yıl Kobe Bryant ile aralarında geçen bir yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı. Mesajda Bryant, ünlü yazara “Hadi bu kitabı birlikte yazalım” teklifinde bulunuyor, Coelho da “İstediğin zaman” yanıtını veriyor.

“TASLAĞI ŞİMDİ SİLECEĞİM”

Coelho, “Sevgili Kobe Bryant, sen büyük bir oyuncudan daha fazlasıydın. Seninle etkileşimde bulunmak bana çok şey öğretti. Taslağı hemen şimdi sileceğim, bu kitap sebebini kaybetti” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, ünlü yazarı mesaj yağmuruna tutarak taslağı silmemesini rica etti. Kullanıcılar, “Onun hatırası için bunu yapma”, “Kitabın yayımlanması övgülerin en büyüğü olur” gibi yorumlarda bulundu.