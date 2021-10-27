Yıldızların oynadığı film yerden yere vuruldu

Eternals, ilk incelemelerde Marvel'ın en hayal kırıklığı yaratan filmi olarak damgalandı. Angelina Jolie ve Richard Madden'in başrollerini paylaştığı merakla beklenen film kimi eleştirmenlerce "berbat" kimileri tarafından da "sıradan" olarak nitelendi.

Sozcu.com.tr

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Eternals filmi için tanıtımlar sürerken bir yandan da film hakkındaki yorumlar da gelmeye devam ediyor.

Oscar ödüllü Nomadland yönetmeni Chloe Zhao’nun yönettiği, aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan Eternals, Dünya gezegenini doğaüstü tehditlerden koruyan ölümsüz varlıkların bir ırkına odaklanıyor.

Angelina Jolie, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Kit Harington, Salma Hayek, Brian Tyree Henry ve Richard Madden ile filmde rol alıyor.

Eternals, stüdyonun en çok beklenen filmlerinden biri oldu, ancak yapılan yorumlara göre Marvel hayranları biraz hayal kırıklığına uğrayabilir.

MARVEL ZEKÂSINDAN YOKSUN

The Guardian’dan Steve Rose, “çok fazla şey oluyor” diye yazdı ve ekledi: “Tam olarak sıkıcı değil ama heyecan verici de değil. Marvel’in en iyi filmlerinin zekâsından yoksun” dedi.

Joshua Rivera, Polygon için yaptığı incelemede filmi berbat olarak niteledi: “Ne yazık ki, Eternals cesur değil, sadece tutarsız.”

BBC’den Nicholas Barber, film için beslenen büyük beklentinin, gösterime girmesiyle beraber nasıl hayal kırıklığına dönüştüğünü vurguladı: “Eternals, Marvel filmlerinin en kötüsü olmayabilir, ancak şüphesiz en hayal kırıklığı yaratanı.”

JOLIE, AŞIRI ABARTILI

The Telegraph için iki yıldızlı bir değerlendirmenin altına yorumlarını yazan Robbie Collin, Jolie’nin seriye aşırı derecede abartılı girişine değindi.

Eleştirmen John Nugent ise “Bu, Marvel için olağan bir iş; büyük bir sıçramadan ziyade bir devam” diyor.

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