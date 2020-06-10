Açalya Samyeli Danoğlu kimdir? Açalya Samyeli Danoğlu nereli ve kaç yaşında?

Açalya Samyeli Danoğlu, 1991 doğumludur. 2012 yılında katıldığı Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilen ve Türkiye'yi Miss World 2012'de Çin'in Inner Mongolia şehrinde temsil eden Açalya Samyeli Danoğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Açalya Samyeli Danoğlu nereli ve kaç yaşında?

2012’de İşler Güçler adlı dizide ‘Türkiye Güzeli’ Zeynep Şimşek karakterini canlandıran Açalya Samyeli Danoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Açalya Samyeli Danoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

AÇALYA SAMYELİ DANOĞLU KİMDİR?

Açalya Samyeli Danoğlu, 5 Kasım 1991 tarihinde Almanya'nın Münchberg şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası aslen Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden olup aile Tekirdağ’da yaşamaktadır. Biri kız, diğer ikisi erkek üç kardeşi vardır. Tekirdağ Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde eğitimine devam etmiştir

2012 yılında katıldığı Miss Turkey’de Türkiye Güzeli seçildi ve Türkiye’yi Miss World 2012’de Çin’in Inner Mongolia şehrinde temsil etti. Fakat dereceye giremedi. 2012’de İşler Güçler adlı dizilde ‘Türkiye Güzeli’ Zeynep Şimşek karakterini canlandırdı. 2013 yılında, başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in paylaştığı Düğün Dernek filminde rol aldı.

23 Aralık 2016'da ünlü iş adamı Erman Ademoğlu ile Paris'te evlenen Açelya Samyeli Danoğlu, Akrep burcudur.

Açalya Samyeli Danoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2015 – Düğün Dernek 2: Sünnet (Leyla) (Sinema Filmi)

2014 – Şimdi Onlar Düşünsün (Senem) (TV Dizisi)

2013 – Düğün Dernek (Resepsiyon görevlisi (Leyla)) (Sinema Filmi)

2012 – İşler Güçler (Konuk Oyuncu)(TV Dizisi)

2012 – Muhteşem Yüzyıl 3. Sezon (Konuk Oyuncu)(TV Dizisi)

2012 – Kanıt 3. Sezon (Konuk Oyuncu)(TV Dizisi)