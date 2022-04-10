Amber Heard’den şok eden itiraf: “Ona hep aşıktım”

Amber Heard, eski kocası Johnny Depp tarafından kendisine açılan karalama davasından önce ona her zaman aşk duyduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Amber Heard ile boşanan Johnny Depp, Heard’ün kaleme aldığı ve kendisine şiddet uygulandığını iddia ettiği yazı nedeniyle itibarını kaybettiğini öne sürerek Heard’e 50 milyon dolarlık bir dava açtı.

Dava süreci devam ederken Heard, geçtiğimiz günlerde Instagram’da ilginç açıklamalarda bulundu. Heard mesajında “Bildiğiniz gibi, eski kocam Johnny Depp’le mahkemede yüzleşeceğim Virginia’da olacağım. Johnny, Washington Post’ta yazdığım, şiddet ve aile içi taciz deneyimlerimi anlattığım bir makale için beni dava ediyor. Orada asla isim vermedim, bunun yerine kadınların iktidardaki erkeklere karşı konuşmak için ödediği bedel hakkında yazdım. Bu bedeli ödemeye devam ediyorum ama umarım bu dava sona erdiğinde hayatıma devam edebilirim, Johnny de öyle” diye yazdı.

Heard gönderisine Depp’e duyduğu aşkı itiraf ederek şu cümlelerle devam ediyor: “Johnny’ye karşı her zaman bir aşk besledim ve geçmiş hayatımızın ayrıntılarını dünyanın önünde birlikte yaşamak zorunda kalmak bana büyük acı veriyor. Şu anda, aldığım desteğin farkındayım ve önümüzdeki haftalarda buna her zamankinden daha fazla dayanacağım.”

Amber Heard’ün şiddet iddialarından sonra Johnny Depp’in Fantastik Canavarlar başta olmak üzere pek çok projesi bir bir iptal edildi.

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