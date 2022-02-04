Arda Kural, Dilber Ay filminin galasında ortaya çıktı

2019 yılında hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay’ın yaşamını anlatan, 'Dilber Ay' filminin galası önceki akşam İstanbul'da Kanyon'da yapıldı. Ünlü isimlerin akın ettiği galada, 2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak sonrasında zor günler geçiren oyuncu Arda Kural da vardı. Gazetecilerle konuşan Kural, "Kendi içimde bir savaş başlattım ve kazandım" dedi.

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2019 yılında kaybettiğimiz sanatçı Dilber Ay’ın hayatını anlatan yılın ‘Dilber Ay’ filminin İstanbul’da önceki akşam galası yapıldı. Yoğun ilginin olduğu gecede 9 salon tamamen dolduğu için ek salon açıldı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM KATILDI

Bu özel geceye film ekibiyle birlikte, sanatçının kızları ve manevi oğlu, eşi İbrahim Karakaş, Aydemir Akbaş, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Haluk Levent, Cansever, Fatih Bulut, Manuş Baba, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Selin Ciğerci gibi birbirinden değerli isimler katıldı. Büşra Pekin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle dikkat çekti.

“SAVAŞI KAZANDIM”

2000’li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural da galaya katılan isimler arasındaydı.

Son haliyle dikkatleri üzerine çeken Arda Kural “Ticarete atıldım. Onun haricinde yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz. Yapımcı Mustafa Altıoklar’ın yüzünden… Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum” dedi.

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