Ata Demirer’den menemenin püf noktası!

Sosyal medya hesabından paylaştığı esprili videolarla takipçilerinin beğenisini kazanan Ata Demirer, bu defa menemen videosu ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatile çıkan ve çok sevdiği denize kavuşan Ata Demirer, teknesinden bolca mavilik paylaştı.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Demirer, son paylaşımında menemen yapmak için kullandığı malzemeleri saydı ve yine kendi tarzıyla önemli bir uyarıda bulundu.

Demirer, menemeni kıymalı sevdiğini söylerken eti buzluktan çıkarır çıkarmaz tahta bir zemine alınmaması gerektiğini de paylaşımı ile gösterdi. Elindeki ekmek tahtasının üzerinde duran kıymanın yapıştığını gösteren başarılı komedyen bu görüntüye “menemenin püf noktası” notunu düştü.