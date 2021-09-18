Banu Alkan’a ‘sesimi izinsiz kullandın’ davası

Şarkıcı Nicole Rona, Banu Alkan'ın 'Beyaz Orkide' şarkısının nakarat kısmındaki sesin kendisine ait olduğunu ileri sürdü. Şarkının nakarat kısmında Banu Alkan'ın playback yaptığını iddia eden Rona, sesini izin almadan kullanan sanatçıya 75 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Hayati ARIGAN

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Şarkıcı Nicole Rona avukatı İlyas Geyik aracılığıyla izin ve onayı alınmadan sesini kullandığını öne sürdüğü Banu Alkan’a Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne tecavüzün refi ve tecavüzün meni davası açtı.

PİLOT OKUMA YAPTI

Dava dilekçesinde, Rona’nın ses sanatçısı olduğu ve 9 yıl önce stüdyoda pilot okuma denilen yani deneme ses okuması yaptığı kaydedildi. Rona’nın bilgisi ve onayı dışında bu ses okumanın kaydedildiği ve Banu Alkan’ın bu ses okumayı onay almadan Beyaz Orkide adlı şarkısının nakarat kısmında kullandığı ileri sürüldü.

PLAYBACK YAPIYOR

Banu Alkan’ın 4 yılı aşkın süredir şarkıyı kendi eseri olarak kullandığı ve maddi kazanç elde ettiği anlatılan dilekçede, Alkan’ın nakarat ve özel okuma kısmı Nicole Rona’ya ait olan sesi izinsiz kullanarak kendi sesiymiş gibi lanse ettiği ve playback yaptığı öne sürüldü.

Nicole Rona’nın bu hususu öğrenince noter aracılığıyla Alkan’a ihtar gönderdiği ve savcılığa şikayette bulunduğu, buna ilişkin soruşturmanın ise halen devam ettiği belirtildi.

BİLİRKİŞİ DOĞRULADI

Söz konusu soruşturma dosyasına gelen bilirkişi raporunda da nakarat kısmında Rona’nın sesinin kullanıldığının tespit edildiği iddia edildi.

Banu Alkan’ın, Nicole Rona üzerinden haksız kazanç elde etmeye devam ettiği öne sürülen dilekçede, 25 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi olmak üzere toplam 75 bin TL tazminat talep edildi.