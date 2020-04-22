Bergüzar Korel’i duygulandıran hareket! Oğlu Han’ın adına Afrika’da…

Oyuncu Bergüzar Korel, Mart’ta doğan ikinci bebeği adına hayranları tarafından Afrika’da açılan su kuyusunu görünce duygulandı. Güzel oyuncu, bu harekete sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ile teşekkür etti.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in oğulları Han, Mart ayında dünyaya gelmişti. Çiftin hayranları da minik Han adına açtırdıkları su kuyusu ile ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Kuyuda su içen Afrikalı miniklerin görüntülerini paylaşan Korel şu satırları yazdı:

‘Güzel Ailem; Size kalbimin en derininden teşekkür etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Dünya korkunç bir kabus ile böylesine savaşırken sizin yaptığınız bu güzelliğe vesile olmak gerçekten anlatamayacağım kadar mutlu ediyor beni.

Can Han'ım;

40 günlük olduğunda bu virüsten ve yeni yaşam biçimimizden sebep büyüklerimizin yaptığı hiç bir ritüeli yapamadık. Kendimizce tek başımıza dualarla uçurduk 40'nı senin… Ama bak dünyanın bir ucunda senin adına açılan bu çeşmenin önünde adına dualar okunmuş meğer.. Senin doğumun bir köye su,sağlık,umut olmuş.. Aynen bize olduğun gibi. Allah bin kez razı olsun hepsinden.. Su gibi berrak, su gibi temiz, su gibi Aziz bir insan ol yavrum.

Allah'ım sana uzun, sağlıklı, huzurlu bir ömür versin. Gelişinle dünyanın bir ucuna dokunan bu iyilik başlangıcın olsun, insanlara,hayvanlara,tüm dünyaya hep iyilik ile güzellikle dokunmana sebep olsun.. Benim güzel @berguzarkoreluniversalfanclub ailem… Ne mutlu bana Han ve Ali'min bir sürü amcası, teyzesi, halası, dayısı, kardeşi var.. Dedeleri, büyükanneleri var. Siz iyi ki varsınız, tüm güzellikleri sizlerle kalp kalbe yaşadığım için çok mutluyum, dilerim en yakın zamanda atlatırız bu zor zamanları ve kucaklarız birbirimizi.”