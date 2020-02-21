Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir nereli ve kaç yaşında?

Bertemsu Özdemir, 1992 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Sakarya Fırat isimli dizi ile geçen Bertemsu Özdemir hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Bertemsu Özdemir nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde İpek karakterini canlandıran Bestemsu Özdemir hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Bestemsu Özdemir kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamlamıştır. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu; ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile yaşamış; İstanbul Hatırası, Analar ve Anneler, Araf Zamanı, Sakarya Fırat, Meryem, Kara Para Aşk ve Ege'nin Hamsisi, Biz Size Döneriz ve Tabula Rosa gibi projelerde rol almıştır.

Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde İpek karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, 1.74 metre boyunda, 53 kilo ve Koç burcudur.

Bestemsu Özdemir'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Güvercin (İpek) (TV Dizisi)

2018 – Ege’nin Hamsisi (TV Dizisi)

2018 – Baba Nerdesin Kayboldum (Fulya)(Sinema Filmi)

2017 – Meryem (Beliz) (TV Dizisi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (TV Dizisi)

2017 – Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (TV Dizisi)

2016 – Biz Size Döneriz (Defne) (Sinema Filmi)

2015 – Tabula Rosa (Rosa)(Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (Sevgi) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Nilüfer Denzer) (TV Dizisi)

2012 – İstanbul Hatırası (Sultan) (TV Dizisi)

2012 – Araf Zamanı (TV Dizisi)

2012 – Sakarya Fırat (Melike Derbent) (TV Dizisi)