Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Birbirini yerlerde sürükleyen Cicişler çabuk barıştı
Birbirini yerlerde sürükleyen Cicişler çabuk barıştı
Geçtiğimiz gün Alaçatı'da tekme tokat kavga eden Esra ve Ceyda kardeşler çabuk barıştı.
Magazin 3 Eylül 2018 - 10:52

Yunus Emre ÇINAR / ÇEŞME

Cicişler lakaplı Esra ve Ceyda kardeşler geçtiğimiz gün Alaçatı’da birbirine girmiş ve sokakta kavga etmişti. İkilinin rezil olduğu görüntüler de kamuoyuna yansımıştı. Kavga eden Cicişler Esra ve Ceyda kardeşler çabuk barıştı.

Yaptıklarıyla sansasyon yaratan kardeşler, birlikte özel bir plaja gitti ve denize girip güneşlendi. Gün boyu birbirlerinin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşan ikilinin samimi halleri, “Kavgaları kurmaca mıydı?” sorusunu akıllara getirdi.

esraceyda2

İLGİLİ HABERCicişler sokak ortasında kavga etti

Etiketler