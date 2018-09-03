Birbirini yerlerde sürükleyen Cicişler çabuk barıştı
Yunus Emre ÇINAR / ÇEŞME
Cicişler lakaplı Esra ve Ceyda kardeşler geçtiğimiz gün Alaçatı’da birbirine girmiş ve sokakta kavga etmişti. İkilinin rezil olduğu görüntüler de kamuoyuna yansımıştı. Kavga eden Cicişler Esra ve Ceyda kardeşler çabuk barıştı.
Yaptıklarıyla sansasyon yaratan kardeşler, birlikte özel bir plaja gitti ve denize girip güneşlendi. Gün boyu birbirlerinin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşan ikilinin samimi halleri, “Kavgaları kurmaca mıydı?” sorusunu akıllara getirdi.