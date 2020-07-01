Bülent Seyran kimdir? Bülent Seyran nereli, kaç yaşında? szcu3

Son olarak Dengi Dengine isimli mini dizide Naci karakterine hayat vermiş olan Bülent Seyran hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Bülent Seyran kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BÜLENT SEYRAN KİMDİR?

Bülent Seyran, 22 Şubat 1976 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelmiştir. Tiyatroya 1992 yılında İzmir Konak Belediye Tiyatrosu’nda kursiyer olarak başlayan Seyran, 1997 yılında İstanbul’a gelerek Akademi İstanbul oyunculuk bölümünü bitirmiştir.

Seslendirme sanatçılığı da yapan Bülent Seyran kameralar karşısına ilk kez 2001 yılında yayınlanan Babam ve Biz isimli dizi ile geçmiştir. Avrupa Yakası, Asmalı Konak, Patron Kim, Melek, Metropalas, Ateşli Topraklar, Ters Köşe, Selena, Derman, Fatmagül'ün Suçu Ne, Annem Uyurken, Aldırma Gönül, Üç Arkadaş, Ne Diyosun, Mutlu Ol Yeter ve Tatlı İntikam, Kısık Ateşte On Beş Dakika, Hırsız Var, Mustafa Hakkında Her Şey, Bana Şans Dile, Eyvah Eyvah, Berlin Kaplanı, Yusuf Yusuf gibi yapımlarda rol alan Bülent Seyran son olarak Dengi Dengine adlı dizide Naci karakterine hayat vermiştir.

Bülent Seyran'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Dengi Dengine (Naci) (Mini Dizi)

2018 – Kalbimin Sultanı (Amber Ağa) (TV Dizisi)

2018 – Zerk (Sinema Filmi)

2016 – Tatlı İntikam (Necip) (TV Dizisi)

2015 – Mutlu Ol Yeter (Kamer) (TV Dizisi)

2015 – Yusuf Yusuf (Muavin Kemal) (Sinema Filmi)

2014 – Üç Arkadaş (Rıza) (TV Dizisi)

2014 – Ne Diyosuun! (TV Dizisi)

2013 – Aldırma Gönül (Muzo) (TV Dizisi)

2012 – Annem Uyurken (Avni) (TV Dizisi)

2012 – Sıkıysa Yakala (Sinema Filmi)

2012 – Berlin Kaplanı (Taksici) (Sinema Filmi)

2010-2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Rahmi) (TV Dizisi)

2010 – Eyvah Eyvah (Taksici) (Sinema Filmi)

2008 – Derman (TV Dizisi)

2007 – İstiklal: Akbaş Baskını (T V Filmi)

2006 – Selena (Sanayi) (TV Dizisi)

2006 – Kısık Ateşte 15 Dakika (Beyaz Ceketli Adam) (Sinema Filmi)

2005 – Ters Köşe (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2005 – Cemalim (Otobüs Muavini) (TV Filmi)

2005 – Ateşli Topraklar (Balık Nuri) (TV Dizisi)

2004 – Hırsız Var! (Ferhat'ın Kameramanı) (Sinema Filmi)

2004 – Metro Palas (TV Dizisi)

2004 – Mavi Rüya (TV Dizisi)

2004 – Kalp Gözü (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2003 – Patron Kim? (TV Dizisi)

2003 – Mustafa Hakkında Herşey (Sinema Filmi)

2003 – Melek (Ramazan) (TV Dizisi)

2002 – Asmalı Konak (TV Dizisi)

2001 – Babam ve Biz (TV Dizisi)