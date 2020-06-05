CZN Burak kimdir? CZN ne demek? CZN Burak Özdemir’in hayatı…

CZN Burak’ın yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı. Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açtı. İşte CZN Burak hakkında merak edilenler ve hayat hikayesi...

Takma adı CZN Burak olan Burak Özdemir, Hatay Medeniyetler Sofrası Aksaray’ın sahibidir. CZN Burak’ın videolarında sembol haline gelen gülen yüzü hem Türkiye’de hem de dünyadaki birçok ülkede bilinirliğini artırmaktadır. İşte CZN Burak hakkında merak edilenler…

CZN BURAK KİMDİR?

Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan Burak Özdemir, bu sayede Hatay Medeniyetler Sofrası’nı sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı.

CZN NE DEMEK?

Burak Özdemir’in dedesi kebapçılık mesleğiyle uğraşmasına rağmen Czn Burak’ın babası tekstil sektöründe faaliyet göstermiştir. Burada bir dönem çalışmaya başlayan Burak Özdemir, tekstil firmasında çalışırken buraya gelen yabancı müşteriler adını telaffuz etmekte zorlanınca o da babasının sahibi olduğu firmasının adı olan Cinzaro’nun kısaltması olan CZN’yi kullanmayı tercih etti.O dönemlerde sosyal medya hesabının başına eklediği bu lakap bugünlerde bir çok insan tarafından Burak Özdemir isminden daha fazla bilinir oldu.