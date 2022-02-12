David ve Victoria Beckham’ın oğlundan pizza şov

Brooklyn Beckham, Vogue videosunda nişanlısı Nicola Peltz ile pizza yaparken aşçılık becerilerini sergiledi. 8 dakikalık aşçılık şovu, bölüm başına 100 bin dolara mâl olan sandviç yaptığı bir başka videodan sonra tepki topladı.

Sozcu.com.tr

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Victoria ve David Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham, Vogue’un YouTube kanalında pizza yaparken görüntüleniyor. Beckham, Sevgililer Günü temalı video için aşçılık becerilerini sergiliyor.

Klipte nişanlısı Nicola Peltz de yer aldı. Beckham videoyu Nicola’nın yemek yapamamasıyla alay ederek açıyor. Çift, yemek hazırlamaya başlarken, ilişkilerini de tartışıyor.

Konuşma daha sonra yaklaşan nikahlarına geliyor ve Beckham şunları kabul etti: “Tam düğün hazırlık modundayız ve bu çok eğlenceli ve çok da garip çünkü hazırlanmaya devam ettikçe o kadar gerçek hissettiriyor. Heyecanlıyım.”

Ancak ikilinin bu romantik videolarına gelen yorumlar pek de iç açıcı olmadı. Bazıları Beckham’ın sadece soyadı sayesinde bu tip işleri aldığını yazarken, bazıları da yemek bile yapamadığını belirtti. Ayrıca daha önce yer aldığı ve bir sandviç hazırladığı videonun 100 bin dolarlık maliyetinden sonra yeni bir video tepki çekti.

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