Ebru Polat firari palalı saldırgan Sabri Çelebi ile Dubai’de tatil yapıyor!

Gezi olayları sırasında elindeki palayla göstericilere saldıran, daha sonra ise kuzeni tarafından kendisini öldürmeye azmettirmekle suçlanan firari saldırgan Sabri Çelebi'nin sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşım, şarkıcı Ebru Polat ile birlikte olduklarını ele verdi.

Gezi olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran, daha sonrasında ise polisin gözaltı işlemine direnen ve Palalı Sabri adıyla ünlenen saldırgan Sabri Çelebi’nin Dubai’de bir gece kulübünde şarkıcı Ebru Polat’la samimi görüntülerini yayınlaması gündem oldu. Palalı saldırı davasında ceza almasına rağmen Fas’a kaçtığı belirtilen firari Sabri Çelebi’nin aynı zamanda kuzenine kurulan kanlı bir pusunun azmettiricisi olduğu da iddia ediliyordu.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR!

Gezi Parkı olayları kapsamında Talimhane’de, eylemcilere pala ile saldıran ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Sabri Çelebi ile birlikte 4 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti.



FAS’A KAÇTI

Çelebi, Gezi Direnişi’nde eylemcilere saldırdıktan sonra kendisi için açılan davadan hemen önce Fas’a kaçmış, konuyla ilgili olarak da ‘kaçmadığını’ ve ‘ameliyat olan kayınpederini eşi ve çocuğuyla ziyaret etmeye gittiğini’ ifade etmişti.

EBRU POLAT’LA İLİŞKİSİ VAR

Şarkıcı Ebru Polat, bir süredir ailesiyle birlikte gittiğini söylediği Dubai tatilinde yüzünü göstermediği bir iş adamıyla tatil fotoğrafları paylaşıyordu. Sabri Çelebi, kendi sosyal medya sayfasından Ebru Polat ile bir gece kulübünde eğlenirken görüntülerini paylaştı. Aynı görüntüleri Polat da kendi hesabından paylaşınca, ilişki ortaya çıkmış oldu.

