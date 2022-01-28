Ece Erken dehşet anlarını izledi: Yapayalnız, kimse yok

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali, Erken'in saldırı anına ilişkin görüntüleri izlediğini belirterek, "Ece görüntüleri izleyince yere çöktü ve sadece 'yapayalnız' dedi" diye konuştu.

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Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesi sonrası Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil soluğu Erken’in evinde aldı.

Bali sunuculuğunu yaptığı programda Ece Erken’in yaşadıklarını anlattı:

“Şerefsizce bir saldırıyı kimse hak etmez. Ece olduğu yerde görüntüleri izleyince yere çöktü, telefonla görüntüyü yakınlaştırdı, kocasını sevdi eliyle ve sadece ‘yapayalnız, kimse yok’ dedi. Çok az, çok zor konuşuyor.”

“APAR TOPAR ECE’Yİ ÇIKARMIŞLAR”

Bircan Bali konuşmasına şöyle devam etti:

“Ece o günü anlattı. ‘Arabaya bindi gidişini izledim’ dedi. Sonra yazışmışlar 00.13’e kadar iletişimde kalmışlar. En son ‘Şafak geliyorum’ demiş. Bu kadar… Sonra sessizlik… Ece 15 dakikada 7 kere aramış. Sonra sürücü Ece’yi arıyor ‘Ben vuruldum’ diyor. Şafak’ı soruyor. ‘Şafak abi de vuruldu onu başka bir hastaneye götürüyorlar ama Şafak abi çok iyi’ diyor. Hatta Ece ‘sakat kalsa da ben bakarım kocama’ diye düşünüp hastaneye gidiyor. Erken o anları ‘Tam ben girerken, hastaneden çıkanlar hastayı kaybettik’ dedi. ‘Ne kocamı gördüm ne sesini duydu.’ dedi. Apar topar Ece’yi çıkarmışlar hastaneden.”

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