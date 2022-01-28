Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na sarıldığı pozunu paylaştı

Sunucu Ece Erken'in eşi, Beşiktaş eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında 4 kurşunla öldürüldü. Eşinin ölümü ile sarsılan Erken, Instagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı bir pozunu yayınladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu önceki gece İstanbul Bakırköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet sonrası gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken; Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman’ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

“AĞABEYLERİMİ GÖNDERİRİM”

Suphi Malgaz, Emniyet’te ‘bilgi sahibi’ olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan’la arasında 65 bin liralık alacak-verecek meselesi yaşandığını belirterek, Karakan’ın kendisine, “O zaman ağabeylerimi gönderirim” dediğini ileri sürdü.

INSTAGRAM HESABINI KAPATIP YENİDEN AÇTI

Yaşanan acı olayın ardından akşam saatlerinde Instagram hesabını kapatan Ece Erken, bir süre sonra hesabını tekrar aktif ederek Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yarın Rize’de yapılacak cenaze törenine ilişkin bilgileri paylaştı.

Eşinin ölümüyle yıkılan Erken Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Sunucu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na sarıldığı bir fotoğrafını paylaştı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi dün Adli Tıp Kurumu’dan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından alınarak İstanbul Havalimanı Kargo Terminali’ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle saat 22.45’te Trabzon’a gönderildi. Buradan karayoluyla Rize’ye götürülecek Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi bugün toprağa verilecek.

İlginizi Çekebilir Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Ali Yasak konuştu...

İlginizi Çekebilir Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anında yaşananlar kamerada