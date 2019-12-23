Engin Akyürek kimdir? Engin Akyürek nereli ve kaç yaşında?

Engin Akyürek, 1981 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yetenek yarışması ile geçen Engin Akyürek hakkında merak edilenler haberimizde... Engin Akyürek nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efeoğlu karakterini canlandıran Engin Akyürek hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Engin Akyürek kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincan Tercan’lıdır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Ankara üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini Yabancı Damat dizisi ile gerçekleştirmiş, Kader, Kara Yılan, Bir Bulut Olsam, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Bi Küçük Eylül Meselesi, Ölene Kadar, Çocuklar Sana Emanet, Bir Aşk İki Hayat gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat vermektedir. Engin Akyürek, 1.87 metre boyunda, 83 kilo ve Terazi burcudur.

Engin Akyürek’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sefirin Kızı (Sancar) (TV Dizisi)

2018 – Bir Aşk İki Hayat (Umut) (Sinema Filmi)

2018 – Çocuklar Sana Emanet (Kerem) (Sinema Filmi)

2017 – Ölene Kadar (Dağhan) (TV Dizisi)

2014-2015 – Kara Para Aşk (Ömer) (TV Dizisi)

2014 – Bir Eylül Meselesi (Tekin) (Sinema Filmi)

2010-2011 – Fatmagül’ün Suçu Ne? (Kerim) (TV Dizisi)

2009 – Bir Bulut Olsam (Mustafa) (TV Dizisi)

2007 – Kara Yılan (Nizipli) (TV Dizisi)

2006 – Kader (Cevat) (Sinema Filmi)

2004 – Yabancı Damat (Kadir) (TV Dizisi)