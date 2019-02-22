Engin Alkan kimdir? Engin Alkan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Reşat Karay karakterini canlandıran Engin Alkan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Engin Alkan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
ENGİN ALKAN KİMDİR?
Engin Alkan 27 Temmuz 1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.
1996 yılından başlayarak çeşitli oyunculuk okullarında eğitmenlik ve tiyatro bölüm başkanlıklarını sürdürdü.1985 yılında mensubu olduğu İ.B. Şehir tiyatrolarında halen oyunculuk ve rejisörlük çalışmalarına devam etmektedir.
2000 yılında rol aldığı Yedi Numara dizisi ile kariyerinde büyük çıkış yapan oyuncu; Ruhumun Aynası, Aşağı Yukarı Memişliler, Deli Saraylı, Mert ile Gert, Erkekler Ağlamaz gibi bir çok projede yer almıştır.
Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Reşat Karay karakterine hayat veren Engin Alkan 1.68 metre boyunda 74 kilo ve Aslan burcudur.
Engin Alkan'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Kardeş Çocukları (Tarık Reşat Karay) TV Dizisi
2017 – Şirinler 3: Kayıp Köy (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2017 – Kong: Kafatası Adası (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2016 – Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2015 – Ters Yüz (Bing Bong Seslendirme) Sinema Filmi
2015 – Otel Transylvania 2 (Frankenstein Seslendirme) Sinema Filmi
2014 – Ruhumun Aynası (Muhittin) TV Dizisi
2014 – Pıtırcık Tatilde (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2014 – Ninja Kaplumbağalar (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2014 – Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (Göl Kralı Seslendirme) Sinema Filmi
2014 – Galaksinin Koruyucuları (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2013 – Şirinler 2 (Şirin Baba Seslendirme) Sinema Filmi
2013 – Sevimli Canavarlar Üniversitesi (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2013 – Hobbit: Smaug’un Çorak Topraklarında (Göl Kralı Seslendirme) Sinema Filmi
2012 – Pamuk Prenses’in Maceraları (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2012 – Oyunbozan Ralph (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2012 – Otel Transylvania (Frankenstein Seslendirme) Sinema Filmi
2012 – Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu Sinema Filmi
2012 – Bu Son Olsun (Cezaevi Müdürü Hızır) Sinema Filmi
2011 – Şirinler (Şirin Baba – Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2011 – Çizmeli Kedi (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2011 – Aşağı Yukarı Yemişliler (Ziya Kalender) TV Dizisi
2010 – Şrek: Sonsuza Dek Mutlu (Türkçe Seslendirme (Kedi)) Sinema Filmi
2010 – İkiyüzlüra (Servet) Kısa Film
2010 – Oyuncak Hikayesi 3 (Rex Seslendirme) Sinema Filmi
2010 – Karmakarışık (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2010 – Deli Saraylı (Aşçı) TV Dizisi
2010 – Alice Harikalar Diyarında (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2009 – Pıtırcık (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2009 – G-Force (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2008 – Mürekkep Yürek (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2008 – Mert İle Gert (Hüsamettin) TV Dizisi
2008 – Madagaskar 2 (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2008
2008 – Güz Sancısı (Korseci) Sinema Filmi
2008 – Despero (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2008 – Anında Görüntü Show (Kendisi) TV Dizisi
2007 – Red Kit: Batıya Hücum (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2007 – Ratatouille (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2007 – Neşeli Dalgalar (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2007 – Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (Lee Arenberg Seslendirme) Sinema Filmi
2007 – Beowulf: Ölümsüz Savaşçı (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2007 – Ayda (Pertev) TV Dizisi
2007 – Altın Pusula (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2006 – Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (Lee Arenberg Seslendirme) Sinema Filmi
2006 – Erkekler Ağlamaz (Haydar Usta) TV Dizisi
2006 – Arabalar (Türkçe Seslendirme – Karavan) Sinema Filmi
2005 – Çeşm-i Bülbül TV Filmi
2005 – Ters Köşe (Ragıp) TV Dizisi
2004 – Şrek 2 (Çizmeli Kedi Seslendirme) Sinema Filmi
2004 – Truva (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2004 – Tarçın Konuştu (Varol) TV Dizisi
2004 – Talihsiz Serüvenler Dizisi (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2004 – Kutup Ekspresi (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2004 – Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2003 – Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (Sam Seslendirme) Sinema Filmi
2003 – Nemo: Kayıp Balık (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2003 – Looney Tunes Maceraya Devam (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2003 – Kedi (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2002 – Çamur (Doktor) Sinema Filmi
2002 – Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (Sam Seslendirme) Sinema Filmi
2002 – Sana Bayılıyorum (Orhan) TV Dizisi
2002 – Kısa Devre (Sadullah) TV Dizisi
2001 – Şrek (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2001 – Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (Sam Seslendirme) Sinema Filmi
2000 – Yedi Numara (Vahit Ballıoğlu) TV Dizisi
2000 – The Little Mermaid II: Return to the Sea(Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2000 – Tavuklar Firarda (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2000 – Grinch (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2000 – El Dorado Yolu (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
2000 – 102 Dalmaçyalı (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
1999 – Tarzan (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
1999 – Oyuncak Hikayesi 2 (Oyuncakcı Al Seslendirme) Sinema Filmi
1998 – Kaç Para Kaç (Ahmet) Sinema Filmi
1998 – Baba Bana Reyting Al TV Dizisi
1998 – Aslan Kral 2: Simba’nın Onuru (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
1997 – Can Dostum (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
1996 – Fargo (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
1994 – Gerçek Yalanlar (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
1991 – Güzel ve Çirkin (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
1988 – Yağmur Adam (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
1988 – Uğurlugiller (Lütfü) TV Dizisi
1986 – Müfreze (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
1981 – Şirinler (Şirin Baba (Türkçe Seslendirme)) TV Dizisi