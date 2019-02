Engin Alkan kimdir? Engin Alkan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Reşat Karay karakterini canlandıran Engin Alkan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Engin Alkan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ENGİN ALKAN KİMDİR?

Engin Alkan 27 Temmuz 1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

1996 yılından başlayarak çeşitli oyunculuk okullarında eğitmenlik ve tiyatro bölüm başkanlıklarını sürdürdü.1985 yılında mensubu olduğu İ.B. Şehir tiyatrolarında halen oyunculuk ve rejisörlük çalışmalarına devam etmektedir.

2000 yılında rol aldığı Yedi Numara dizisi ile kariyerinde büyük çıkış yapan oyuncu; Ruhumun Aynası, Aşağı Yukarı Memişliler, Deli Saraylı, Mert ile Gert, Erkekler Ağlamaz gibi bir çok projede yer almıştır.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Reşat Karay karakterine hayat veren Engin Alkan 1.68 metre boyunda 74 kilo ve Aslan burcudur.



Engin Alkan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kardeş Çocukları (Tarık Reşat Karay) TV Dizisi

2017 – Şirinler 3: Kayıp Köy (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2017 – Kong: Kafatası Adası (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2016 – Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2015 – Ters Yüz (Bing Bong Seslendirme) Sinema Filmi

2015 – Otel Transylvania 2 (Frankenstein Seslendirme) Sinema Filmi

2014 – Ruhumun Aynası (Muhittin) TV Dizisi

2014 – Pıtırcık Tatilde (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2014 – Ninja Kaplumbağalar (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2014 – Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (Göl Kralı Seslendirme) Sinema Filmi

2014 – Galaksinin Koruyucuları (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2013 – Şirinler 2 (Şirin Baba Seslendirme) Sinema Filmi

2013 – Sevimli Canavarlar Üniversitesi (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2013 – Hobbit: Smaug’un Çorak Topraklarında (Göl Kralı Seslendirme) Sinema Filmi

2012 – Pamuk Prenses’in Maceraları (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2012 – Oyunbozan Ralph (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2012 – Otel Transylvania (Frankenstein Seslendirme) Sinema Filmi

2012 – Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu Sinema Filmi

2012 – Bu Son Olsun (Cezaevi Müdürü Hızır) Sinema Filmi

2011 – Şirinler (Şirin Baba – Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2011 – Çizmeli Kedi (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2011 – Aşağı Yukarı Yemişliler (Ziya Kalender) TV Dizisi

2010 – Şrek: Sonsuza Dek Mutlu (Türkçe Seslendirme (Kedi)) Sinema Filmi

2010 – İkiyüzlüra (Servet) Kısa Film

2010 – Oyuncak Hikayesi 3 (Rex Seslendirme) Sinema Filmi

2010 – Karmakarışık (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2010 – Deli Saraylı (Aşçı) TV Dizisi

2010 – Alice Harikalar Diyarında (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2009 – Pıtırcık (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2009 – G-Force (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2008 – Mürekkep Yürek (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2008 – Mert İle Gert (Hüsamettin) TV Dizisi

2008 – Madagaskar 2 (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2008

2008 – Güz Sancısı (Korseci) Sinema Filmi

2008 – Despero (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2008 – Anında Görüntü Show (Kendisi) TV Dizisi

2007 – Red Kit: Batıya Hücum (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2007 – Ratatouille (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2007 – Neşeli Dalgalar (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2007 – Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (Lee Arenberg Seslendirme) Sinema Filmi

2007 – Beowulf: Ölümsüz Savaşçı (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2007 – Ayda (Pertev) TV Dizisi

2007 – Altın Pusula (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2006 – Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (Lee Arenberg Seslendirme) Sinema Filmi

2006 – Erkekler Ağlamaz (Haydar Usta) TV Dizisi

2006 – Arabalar (Türkçe Seslendirme – Karavan) Sinema Filmi

2005 – Çeşm-i Bülbül TV Filmi

2005 – Ters Köşe (Ragıp) TV Dizisi

2004 – Şrek 2 (Çizmeli Kedi Seslendirme) Sinema Filmi

2004 – Truva (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2004 – Tarçın Konuştu (Varol) TV Dizisi

2004 – Talihsiz Serüvenler Dizisi (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2004 – Kutup Ekspresi (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2004 – Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2003 – Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (Sam Seslendirme) Sinema Filmi

2003 – Nemo: Kayıp Balık (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2003 – Looney Tunes Maceraya Devam (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2003 – Kedi (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2002 – Çamur (Doktor) Sinema Filmi

2002 – Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (Sam Seslendirme) Sinema Filmi

2002 – Sana Bayılıyorum (Orhan) TV Dizisi

2002 – Kısa Devre (Sadullah) TV Dizisi

2001 – Şrek (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2001 – Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (Sam Seslendirme) Sinema Filmi

2000 – Yedi Numara (Vahit Ballıoğlu) TV Dizisi

2000 – The Little Mermaid II: Return to the Sea(Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2000 – Tavuklar Firarda (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2000 – Grinch (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2000 – El Dorado Yolu (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

2000 – 102 Dalmaçyalı (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

1999 – Tarzan (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

1999 – Oyuncak Hikayesi 2 (Oyuncakcı Al Seslendirme) Sinema Filmi

1998 – Kaç Para Kaç (Ahmet) Sinema Filmi

1998 – Baba Bana Reyting Al TV Dizisi

1998 – Aslan Kral 2: Simba’nın Onuru (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

1997 – Can Dostum (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

1996 – Fargo (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

1994 – Gerçek Yalanlar (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

1991 – Güzel ve Çirkin (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

1988 – Yağmur Adam (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

1988 – Uğurlugiller (Lütfü) TV Dizisi

1986 – Müfreze (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

1981 – Şirinler (Şirin Baba (Türkçe Seslendirme)) TV Dizisi