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Erkan Petekkaya’nın sosyal medya hesapları askıya alındı
Erkan Petekkaya’nın sosyal medya hesapları askıya alındı
Oyuncu Erkan Petekkaya sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret içerikli yorumlarda bulundu. Petekkaya'nın yaptığı bu yorumların ardından sosyal medya sayfası kapatıldı. Olayın ardından sosyal medya sayfasını tekrar aktif hale getiren oyuncu bir açıklama yaparak kendisini savundu.
Magazin 5 Nisan 2020 - 15:49

İBB Başkanı İmamoğlu, Instagram hesabından toplu taşıma araçlarına maskeyle binilmesi gerektiğini hatırlatan bir paylaşım yaptı. Oyuncu Erkan Petekkaya, İmamoğlu’nun paylaşımın altına yaptığı yorum ise olay oldu. Petekkaya, İmamoğlu için “Terbiyesiz, zavallı, defol” gibi ifadeler kullandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI ASKIYA ALINDI

Sözleri ile birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken oyuncu Erkan Petekkaya’nın hesabı askıya alındı. Petekkaya’nın hesabının askıya alınması, hacklendiği (Hesabın başkaları tarafından ele geçirilmesi) tartışmalarını gündeme getirdi.


ERKAN PETEKKAYA’DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Instagram hesabı yeniden aktif hale gelen oyuncu, konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Petekkaya, hakaret dolu ifadeleri kendisinin yazmadığını, bir çalışanının hakaret içerikli yorumları yazdığını iddia etti.

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Son güncelleme: 16:51 - 05.04.2020
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