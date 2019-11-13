Ersay Üner kimdir? Ersay Üner kaç yaşında?

Ersay Üner, 1978 yılında Konya'da doğdu. Demet Akalın ile seslendirdiği Yılan şarkısı ile adını duyuran Ersay Üner, birçok arabesk, pop ve Türk Sanat Müziği sanatçısı ile birlikte çalıştı. Peki Ersay Üner kimdir, kaç yaşında?

İki Aşk ve Tatlım Tatlım şarkıları ile tanınan Ersay Üner kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. İşte Ersay Üner’in hayatı ve merak edilenleri…

ERSAY ÜNER KİMDİR?

1978 yılında dünyaya gelen Ersay Üner Konya'da doğmuştur. Terazi burcu olan Üner 1.85 boyundadır. Belediyede memur olarak çalışan babası aynı zamanda belediyeye ait düğün salonlarında müzisyen olarak görev yaptığından müzikle iç içe büyüyen Üner, 14 yaşında müzik yapabilmek için İstanbul'a taşındı. O zamanlar için ‘'Yatacak yerim bile yok'' diyen Üner sonrasında Demet Akalın'ın ekibinde çalışmaya başladı. Arabeskten, popa, Türk Sanat müziğine kadar birçok müzik türünde çalışmalar yaptı.

Yürüdüm şarkısıyla çıkış yapsa da Demet Akalın ile seslendirdiği Yılan şarkısı ile adını duyurmayı başardı.

2015 senesinde ilk şarkısını çıkaran Ersay Üner “Yürüdüm” ile piyasaya çıkmıştır. Bu şarkıyla birlikte yıldızı parlamış “Tatlım Tatlım” ve “İki Aşık” şarkılarını çıkarmıştır. Son dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Ersay Üner Youtube üzerinden milyonlarca kişi tarafından dinlenmiştir.