Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO’da 4. sezon bekleyişi…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu dizinin hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Kadrosuna Hüseyin Avni Danyal ve Mustafa Üstündağ gibi usta iki ismi katan EDHO yeni sezonda önemli gelişmelere sahne olacak gibi görünüyor. Peki ama Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte EDHO hakkında merak edilenler...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak sorusunu soruyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sezon finalinde yaşanan olaylar hala hafızlarda tazeliğini korurken, sevilen dizinin yeni sezonun başlangıç tarihi diziseverler tarafından araştırılıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Geçen sezon 72. bölüm 19 Eylül Salı günü ekrana gelmişti. Fakat daha önceki sezonlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu Ekim ayı başlarında başlıyordu. Yani büyük ihtimalle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için 25 Eylül veya 2 Ekim Salı günü yayınlanacak.

EDHO FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.





EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA AYRILIKLAR SÜRÜYOR



‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan arka arkaya ayrılık haberleri geliyor. Dizide Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır’ın ayrıldığı haberinin ardından dizinin senaristi sosyal medya sayfasından bir ayrılık haberini daha dizinin sevenleriyle paylaştı.

OLGUN ŞİMŞEK DE AYRILDI

Deniz Çakır’ın ardından ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisine geçen sezon dahil olan ve ‘Kimsesiz Yaşar’ karakterini canlandıran Olgun Şimşek’le yollar ayrıldı.