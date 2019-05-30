Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler nereli ve kaç yaşında?

Ezgi Şenler, 1993 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Bodrum Masalı isimli dizi ile yaşayan Ezgi Şenler hakkında merak edilenler haberimizde... Ezgi Şenler nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde, Müjgan Haksever karakterini canlandıran Ezgi Şenler hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ezgi Şenler kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 9 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'ne iki yıl eğitim almıştır.

11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Ezgi Şenler, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Müjgan karakterine hayat vermektedir. Ezgi Şenler, 1,68 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

Ezgi Şenler’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Canevim (Müjgan Haksever) (TV Dizisi)

2018 – Nefes Nefese (Mercan) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Aslı) (TV Dizisi)