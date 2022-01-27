Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede pazartesi günü hayata veda eden Fatma Girik’in salı günü yapılacak cenaze töreni olumsuz hava şartları yüzünden ertelenmişti. Türk sinemasının Dört Yapraklı Yoncası'nın mavi gözlü sultanı için bugün Şişli Belediyesi Başkanlık binasında tören düzenleniyor.

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İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede pazartesi günü Covid-19’a bağlı viral enfeksiyon ve çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Fatma Girik için ilk tören 1988-1993 arası belediye başkanlığı görevini yürüttüğü Şişli Belediyesi’nde gerçekleştiriliyor.

Saat 11.00’de de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek törenin ardından Girik, Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilmek üzere Bodrum'a nakledilecek.

EFSANE AŞKI MEMDUH ÜN

Fatma Girik 1960’ta tanıştığı yapımcı Memduh Ün’den 2015’te ölene kadar hiç ayrılmamıştı. Hayat arkadaşı ölünce, “Memduh gitti, ben de gitmek istiyorum” demişti.

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