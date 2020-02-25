Gamze Karaduman kimdir? Gamze Karaduman nereli ve kaç yaşında?

Gamze Karaduman, 1987 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Avrupa Yakası isimli dizi ile gerçekleştiren Gamze Karaduman hakkında merak edilenler haberimizde... Gamze Karaduman nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Hizmetçiler dizisinde Demet Atahanlı karakterini canlandıran Gamze Karaduman hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gamze Karaduman kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

GAMZE KARADUMAN KİMDİR?

Gamze Karaduman, 16 Temmuz 1987 tarihinde Giresun Bulancak’ta dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

2004 yılında Avrupa Yakası dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Yıldızlar Şahidim, Aramızda Kalmasın, Merhaba Hayat ve Bıçak Sırtı gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Demet karakterine hayat veren Gamze Karaduman, 1.64 metre boyunda, 55 kilo ve Yengeç burcudur.

Gamze Karaduman'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Demet) (TV Dizisi)

2017 – Yalaza (Asu) (TV Dizisi)

2016 – Yıldızlar Şahidim (Asuman) (TV Dizisi)

2013-2015 – Aramızda Kalsın (Arife) (TV Dizisi)

2012 – Merhaba Hayat (TV Dizisi)

2009 – Güldünya (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (Hizmetçi) (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)