Halasının vefat haberini muhabirden öğrenen Bülent Ersoy neye uğradığını şaşırdı

Bülent Ersoy'un corona virüsü tedavisi gören 99 yaşındaki halası hayatını kaybetti. Halasının ölüm haberini muhabirlerden öğrenen Ersoy, neye uğradığını şaşırdı. Halasının ölümünden haberinin olmadığını söyleyen sanatçı, "Hay Allah ben görmedim" dedi.

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Önceki akşam arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yiyen Ersoy, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.

Corona virürsü nedeniye vefat eden halası İsmet Erkoç Soytürk’ün ölüm haberini duymayan Ersoy, bir muhabirin “Başınız sağ olsun” demesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Birkaç dakika sessiz kalan kalan sanatçı, “Öyle mi? İsmet halam mı? Hay Allah ben görmedim. Sen de kara habercisin. Ah canım benim” diyerek aracına bindi.

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