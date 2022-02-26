Haluk Levent, Ukrayna için harekete geçti

Rusya'nın askeri operasyon düzenlediği Ukrayna'ya Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'ın 5 TIR insani yardım malzemesi götüreceği duyuruldu.

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‘Haluk Levent Ekip’ isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ahbaplar olarak Ukrayna’ya 5 TIR insani yardım kararı aldık. Yardım malzemesi taşıyan TIR’lar 2-3 gün içinde yola çıkacak. Bu yardımlar derneğe yapılan bağışlardan karşılanmayacak. Tamamı hayırseverler tarafından karşılanıyor. Ama ‘çorbada benim de tuzum olsun’ diyenler varsa dernek hesabına bağış yapıp ‘Ukrayna için’ açıklama yapabilir” denildi.

Aynı hesaptan Haluk Levent’in sözleri de şöyle paylaşıldı: “Yorum yaparken Ahbap’ı devletin kurumları ile yarıştırmayalım. Kaç kez yazdık. Devletin yardım kurumları ile dayanışma halindeyiz. AFAD ile de işbirliği protokolümüz var. Ukrayna’ya gidecek TIR’lar ancak devlet desteği ile gider. 5 TIR teslim edeceğiz.”

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