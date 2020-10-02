Hande Erçel: Kerem’le çok eğleniyoruz

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Kasım 2019’da mola verdikleri ilişkilerine Şubat 2019’da devam kararı almış, Çubuklu Vadi Konakları’nda kiraladıkları villaya taşınmışlardı. Yakınları nikah davetiyesi beklerken sevgililer temmuzda ayrılmıştı.

Hande Erçel ayrılık sonrası adının aşk dedikodusuna karıştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin hakkında Marie Claire dergisine şunları söyledi:

“Kerem gerçekten insanı motive eden, özverili ve enerjisiyle sen, yükselten bir partner. Sette hangi koşulda olursa olsun tüm ekibin yüzünü güldürür. Yakaladığımız uyum da birlikte çok eğleniyor oluşumumuzdan bence.”

“HANDE MÜTHİŞ BİR İNSAN”

Kerem Bürsin de kısa süre önce Hande Erçel için “Müthiş bir insan, çok tatlı. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum” demişti.