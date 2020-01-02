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Hande Yener üretmeyip konuşan yeni neslin alıngan olduğunu söyledi
Hande Yener üretmeyip konuşan yeni neslin alıngan olduğunu söyledi
Hande Yener, yeni yıla Kıbrıs'ta oğlu ve sevgilisi ile girdi. Sahne öncesi basının sorularını yanıtlayan Yener ""Üretemiyorlar. Ben üretiyorum yapıyorum. Madem üretiyorlarsa neden üzerlerine alınıyorlar. Bu yeni nesil çok alıngan" dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 2 Ocak 2020 - 08:07

Yılbaşında Kıbrıs’ta sahne alan Hande Yener, kendisini dinlemeye gelen hayranlarını coşturdu. 2020’yi sahne de karşılayan Yener’i sevgilisi Misha yanlız bırakmadı. Sahne öncesi gazetecilerin soruları cevaplayan şarkıcı “Yoğun bir yıl geçirdim. Yeni bir aşk hayatı, benim için harika bir yıldı” diye konuştu.
Pop müziği üretmiyor diyerek son dönemin en çok tartışılan polemiğine imza atan Hande Yener’in sözlerine bir çok sanatçı cevap vermişti. Sözlerinin arkasında durduğunu dile getiren Yener, “Üretemiyorlar. Ben üretiyorum yapıyorum. Madem üretiyorlarsa neden üzerlerine alınıyorlar. Bu yeni nesil çok alıngan” dedi.

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Son güncelleme: 08:09 - 02.01.2020
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