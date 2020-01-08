İlayda Ildır kimdir? İlayda Ildır nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisinde yer alan İlayda Ildır hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İlayda Ildır kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
İLAYDA ILDIR KİMDİR?
İlayda Ildır, 10 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Bilge karakteriyle gerçekleştiren İlayda Ildır, şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisinde rol almaktadır. İlayda Ildır, 1.67 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.
İlayda Ildır'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Sefirin Kızı (TV Dizisi)
2017-2018 – Söz (Nazlı) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Nazlı) (TV Dizisi)
2017 – Aşk Laftan Anlamaz (Bilge) (TV Dizisi)