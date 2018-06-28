Joseph Jackson, oğlu Michael’in ölüm yıldönümünden üç gün sonra öldü

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Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi şarkıcılarından biri olan ve 25 Haziran 2009 tarihinde hayatını kaybeden Michael Jackson’un 89 yaşındaki babası Joseph Jackson da yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Joseph’ın ölümü, torunları ve aile üyeleri tarafından da doğrulandı.

Amerika saatine göre sabaha karşı 03.30’da hayatını kaybeden Joseph’ın ardından torunu Paris duygu dolu satırlar paylaştı. Michael Jackson’un kızı Paris dışında oğlu Prince de dedesi ardından ‘Özgürce uç’ notu taşıyan bir paylaşımda bulundu.