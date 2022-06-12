Justin Bieber’dan iyi haber… İyileşmeye başladığı iddia edildi

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, iki gün önce Instagram hesabından kısmi felç geçirdiğini anlattığı bir video yayınlamıştı. Videoyu değerlendiren bir uzman, şarkıcının iyileşme belirtileri gösterdiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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28 yaşındaki pop şarkıcısı Justin Bieber, bazı sağlık sorunları yaşadığını açıklayıp kulağındaki ve yüzündeki sinirleri etkileyen Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyurmuştu.



Reuters’a göre, yüz felci konusunda uzmanlaşmış bir cerrah videoyu yorumladı ve Bieber’ın yüzünün yarısını felç eden virüs teşhisinin ardından erken iyileşme belirtileri gösterdiğini belirtti.

İngiltere’de bulunan plastik rekonstrüktif cerrahi ve sağlık kuruluşu Facial Palsy UK’in kurucu ortağı Charles Nduka, steroidler ve antiviraller de dahil olmak üzere erken tedavi gören sendromlu hastaların yaklaşık %75’inin tamamen iyileştiğini söyledi.

Nduka, “Bay Bieber tarafından paylaşılan videoda, iyileşmeye dair bazı kanıtlara sahip olduğunu fark ettim, bu cesaret verici.”

“Yüz felci ile en belirgin şeylerden biri, hastaların gözlerini kırpmak için tamamen kapatamamaları ve gülümseyememeleridir.”



“Gülümseme düzelmeden önce gelişecek ilk şey, istirahat halindeki yüzde simetrinin artmasıdır. Bu nedenle, burun tabanı genellikle hafifçe yükselir ve ağız daha düzgün hale gelir. Paylaşılan videoda erken iyileşme olduğuna dair bazı işaretler görebildim” dedi.

Verdiği haberle hayranlarını üzen Bieber, yaklaşan konserlerini de hastalığı sebebiyle iptal etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

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