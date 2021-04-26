Kansere yakalanan Canan Ergüder, oynadığı diziye veda etti

Meme kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisine başkayan oyuncu Canan Ergüder, başrolünü oynadığı ‘Menajerimi Ara’ dizisinin son çekim gününden çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak, diziye veda etti.

“BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ZEVKTİ”

Ergüder, paylaşımına “Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum. Bu gece Menajerimi Ara’da oynadığım son bölüm olacak. Feris Dikmen’e zamansız veda etmek bana zor gelse de onu oynayabilmiş olmak benim için büyük bir zevkti” notunu düştü.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Herkese teşekkür eden Ergüder, “Bana bu süreçte yol gösteren yönetmenlerim Ali Bilgin, Deniz Çelebi Dikilitaş ve Elif Turgay’a ve bana bir harita veren Dix Pour Cent dizisi yanı sıra Yelda Eroglu, Yesim Çıtak, Ekin Atalar’a, ekranda beni muhteşem gösteren başta Selim Demiratar olmak üzere tüm kamera arkası ekibime, beraber oynarken paslaşmaktan büyük zevk aldığım tüm oyuncu arkadaşlarıma ve bana partnerliğiyle örnek olan Serhat Teoman ‘a sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Sanatçıya, hayranlarından ve ünlü isimlerden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.