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Beren Saat ödülünü öğrencilere adadı
Netflix yapımı Atiye dizisiyle ekranlara geri dönen başarılı oyuncu Beren Saat, Yıldız Teknik Üniversitesi'de aldığı ödülü yemek hakları için mücadele eden İstanbul Üniversitesi öğrencilerine adadı.
Magazin 10 Ocak 2020 - 14:26

Atiye ile izleyicilerin karşısına çıkan Beren Saat, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ödül aldı. Saat, aldığı ödül ile ilgili, “Bu ödülü İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine adamak istedim” açıklamasını yaptı. Saat’in bu açıklamasına alkış yağdı.

Gecede oldukça neşeli gözüken Saat, Kenan Doğulu ile evliliği hakkında da “İyiyiz, iyiyiz ya” diyerek aralarında bir sorun olmadığı mesajını verdi.

İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler yemek hakkının sadece bir öğünle sınırlandırılma kararına karşı mücadele etmişti. Öğrenciler, mücadelelerinin sonucunda yemek hakkının sınırlandırılmasını önlemişti.

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Son güncelleme: 14:43 - 10.01.2020
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