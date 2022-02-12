Kim Kardashian’ın son paylaşımı sosyal medyada olay oldu

Gösteri dünyasının ünlü ismi Instagram'daki son paylaşımıyla olay oldu. Kim Kardashian'ın son fotoğrafı, hayranlarını ikiye böldü: Photoshop mu değil mi?

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son günlerde Kanye West ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Kim Kardashian bu defa da sosyal medyadaki bir paylaşımı ile öne çıktı.

Gösteri dünyasının ünlü ismi Instagram’da mavi bir tulumun içinde spor yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ancak Kardashian’ın meşhur kıvrımlı beli hayranlarının diline düştü. Bazı hayranları fotoğrafın Photoshop olduğunu iddia etti.

Kardashian’ın kullandığı spor aletinin bel hizasında genişlediğini fark eden bir hayranı “Spor aletlerinin bükülebildiğini bilmiyordum” yazdı. Bir başka hayranı da “Bunu kim Photoshop’ladıysa işini doğru yapmamış” yazdı. Kardashian’ın gönderisinin altında kısa sürede Photoshop olup olmadığına dair bir tartışma çıkı.

Kim Kardashian konuyla ilgili sessizliğini koruduktan sonra bir hikâye paylaşımı yaparak tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

Güzel yıldız, spor aletinin tamamını gösteren paylaşımı ile fotoğrafın Photoshop’tan geçmediğini, spor aletinin şekli yüzünden bu şekilde algılandığını göstermiş oldu.

Bir süredir ayrı yaşadığı eşi Kanye West ile sürtüşmeleri yüzünden gündeme gelen realite TV yıldızı, Vogue dergisine verdiği yeni röportajda, eski eşiyle arasında geçenlere rağmen, çocukları için sakin kalmaya özen gösterdiğini anlattı: “Eski sevgiline çok kırgın veya kızgın olabilirsin ama bence çocukların önünde her zaman “Baban en iyisi” şeklinde olmalısın. Kişisel olarak ne yaşıyor olursanız olun…”

İlginizi Çekebilir Kim Kardashian'dan ilk kez 'kız arkadaşım' diye bahsetti

İlginizi Çekebilir Kanye West, Kim Kardashian ve çocuklarının olduğu tüm paylaşımları sildi