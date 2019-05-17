Kızım 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? “Ben Demir’e aşığım” (Kızım 32. Son bölüm izle)

Kızım dizisi 32. son bölüm yayınlandı. TV8’de yayınlanan Kızım 32. son bölümde; Açık artırmada satılan mücevheri ele geçiren Demir'i büyük bir sürpriz bekliyor. Cemal, kızına sözüm var diyerek Demir'i kurtaracak planını uyguluyor. Polis mücevheri çalan kişin kim olduğunu bulmak için arama yaparken mücevher Reşat'ın üstünde bulunuyor. Reşat'ın yakalanmasında büyük payı olan Cemal ve Demir Hüseyin Başkomiser tarafından tebrik ediliyor. Demir sonunda kızına kavuşuyor. Demir ve Candan arasında aşk tohumları yeniden filizleniyor. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 32. son bölüm izleme linki...

Kızım 32. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Demir sonunda kızına Öykü de babasına kavuşuyor. Reşat belasından kurtulan Demir, planı yapanın Cemal olduğunu öğreniyor. Murat Candan’a aşık olduğunu söylerken, Candan onun hislerine karşılık veremeyeceğini Demir’e aşık olduğunu söylüyor. Demir eski işine geri dönerken patronu onu görünce şok geçiriyor.

Peki 33. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 33. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KIZIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 32. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemal, açık artırmada değiştireceği mücevherin sahtesini alır. Bu arada Reşat da açık artırmaya gelmiştir. Demir Cemal’a Reşet’ın da burada olduğunu söyler.. Demir sahte mücevheri Cemal’den alır. Ardından da organizasyonu koordine eden kadının sadece yetkili personelin gireceği alanları açan kartını ona hissettirmeden alır.

MÜCEVHER REŞAT’IN ÜSTÜNDEN ÇIKIYOR

Beklenen an gelir. Demir’in çalacağı mücevher açık artırmaya çıkar. Satış bittikten sonra mücevherin konacağı alana giren Demir, ışıkların kesilmesinden faydalanarak mücevheri taşıyan çalışanın elinden kapar ve salona geri döner. Tam bu sırada mücevherin çalındığı haberi gelir. Tüm kapılar kapatılır. Kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmez. Demir, Cemal’den mücevheri kendisine vermesini ister. Cemal kızına söz verdiğini söyleyerek buna izin vermez. Cemal, mücevheri Reşat’ın cebine koyar. İçeri giren polisler herkesi tek tek arar ve mücevher Reşat’ın üstünde bulunur.

REŞAT’I YAKALATAN PLAN CEMAL’DEN

Hüseyin Başkomiser, Reşat’ın üstünde mücevherin bulunmasından sonra çok rahatlar. Demir ve Cemal Hüseyin’in odasına girer. Hüseyin ikisine de teşekkür eder. Hüseyin daha önceden Cemal’in planını öğrenmiştir. Hüseyin Reşat’ın bundan sonra paçayı sıyıramayacağını söyler. Demir kızına kavuşmak için müsade ister.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

ÖYKÜ BABASINA KAVUŞUYOR

Cemal ve Demir karakoldan ayrılırken Demir birden bire duraklar. Cemal nedenini sorduğunda Demir, Candan ve Uğur’un kendisini öldü bildiğini söyleyerek durumu nasıl anlatacağını sorar. Cemal onu da hallettiğini Uğur ve Candan’a haber verdiğini söyler. Demir Cemal’e teşekkür eder. Bu arada Candan Uğur’a nerede kaldıklarını sorar. Uğur birazdan geleceklerini söyler. Bu sırada Öykü yatacağını söyleyerek odasına doğru gider. Uğur biraz daha oturmasını ister. Candan da 5 dakika daha otur deyince Öykü neler olduğunu anlamaya çalışır. Candan nedenini anlatmak isterken kapı çalınır. Öykü kapıyı açar karşısında babasını görünce çok sevinir. Candan ise gözyaşlarına boğulur.

DEMİR VE CANDAN AŞK TAZELİYOR

Gece Öykü uyuduktan sonra Candan “artık bitti mi?” diye sorar. Demir bittiğini bundan sonra yanlarında olduğunu söyler. Cemal izin isteyerek kalkar gider, Uğur da yatacağını söyleyerek yanlarından ayrılır. Baş başa kalan Demir ve Candan aşklarına kaldıkları yerden devam eder. Murat Candan’ın iş yerine gelerek ona aşık olduğunu söyler. Ancak Candan Demir’e aşık olduğunu söyleyerek ona karşı bir şey hissetmediğini söyler. Murat ise aldığı cevap karşısında şoke olur, Candan’a pişman olacağını söyler.