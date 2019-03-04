Luke Perry kimdir? Luke Perry neden öldü?

Luke Perry hayatını kaybetti! Perry’nin halkla ilişkiler temsilcisi Arnold Robinson, yaptığı açıklamada, 1990-2000 yıllarında yayımlanan “Beverly Hills, 90210 (Evimiz Hollywood’da)” adlı diziyle hafızalara kazınan 52 yaşındaki Perry’nin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Peki Luke Perry kimdir? Neden öldü?
LUKE PERRY NEDEN ÖLDÜ? LUKE PERRY KİMDİR?
Luke Perry geçtiğimiz günlerde inme nedeniyle hastaneye kaldırımış günlerdir komada kalan aktör bugün yaşamını kaybetti. Luke Perry’nin ölüm nedeni inme olarak açıklandı.
Luke Perry, 11 Ekim 1966 tarihinde ABD’de dünyaya geldi. Türkiye’de Beverly Hills isimli diziyle ünlenen Luke Perry, birçok yapımda yer almıştır.
Yer aldığı projeler
1990-2000: Beverly Hills, 90210
1992: Buffy vampyrdödaren
1994: 8 Seconds
1996: Normal Life
1997: Det femte elementet
2001-2002: Oz
2001: The Triangle
2002-2004: Jeremiah
2007: Alice Upside Down
2007: John from Cincinnati
2009: Äntligen midsommar!
2010: The Final Storm