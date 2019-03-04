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Luke Perry kimdir? Luke Perry neden öldü?
Luke Perry kimdir? Luke Perry neden öldü?
Luke Perry, 52 yaşında hayatını kaybetti. Luke Perry kimdir, kaç yaşında, neden öldü merak ediliyor. Beverly Hills 90210 ve Riverdale dizilerindeki rolleri ile geniş kitleler tarafından Luke Perry evinde geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Magazin 4 Mart 2019 - 22:07

Luke Perry hayatını kaybetti! Perry’nin halkla ilişkiler temsilcisi Arnold Robinson, yaptığı açıklamada, 1990-2000 yıllarında yayımlanan “Beverly Hills, 90210 (Evimiz Hollywood’da)” adlı diziyle hafızalara kazınan 52 yaşındaki Perry’nin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Peki Luke Perry kimdir? Neden öldü?

LUKE PERRY NEDEN ÖLDÜ? LUKE PERRY KİMDİR?

Luke Perry geçtiğimiz günlerde inme nedeniyle hastaneye kaldırımış günlerdir komada kalan aktör bugün yaşamını kaybetti. Luke Perry’nin ölüm nedeni inme olarak açıklandı.

Luke Perry, 11 Ekim 1966 tarihinde ABD’de dünyaya geldi. Türkiye’de Beverly Hills isimli diziyle ünlenen Luke Perry, birçok yapımda yer almıştır.

Yer aldığı projeler

1990-2000: Beverly Hills, 90210

1992: Buffy vampyrdödaren

1994: 8 Seconds

1996: Normal Life

1997: Det femte elementet

2001-2002: Oz

2001: The Triangle

2002-2004: Jeremiah

2007: Alice Upside Down

2007: John from Cincinnati

2009: Äntligen midsommar!

2010: The Final Storm

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